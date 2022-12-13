日本航空自衛隊派遣2架F-15戰鬥機於12月6日抵達菲律賓北部馬巴拉卡特市的克拉克空軍基地。這是二戰後日本首次向東協國家派遣戰機，目的是「友好交流」。只是，什麼時候不友好交流，偏偏是這個時候日本要對菲律賓採取「友好交流」的軍事行動呢？

菲律賓在二戰中被日本佔領，期間約有110萬平民喪生。舊日本軍國主義的「神風」特攻機，曾從馬巴拉卡特市的機場起飛，所以菲國反日情緒一度高漲。馬巴拉卡特市市長加爾博（Crisostomo C. Garbo）向日本共同社強調，不應忘記戰爭中的犧牲，但也應該向前邁進，「現在是和平年代，日本是夥伴」。

菲國歡迎日本戰機到訪

菲律賓空軍司令坎拉斯（Connor Anthony Canlas）也對日本戰機到訪表示歡迎說：「時代變了，日本已成為相信法治的盟友」。 他還說，日本戰機的到來顯示了兩國之間更強大的合作關係。

日本防衛大臣濱田靖一也向媒體表示，「加強日本自衛隊和菲律賓軍隊之間的合作，不僅有助於日本的國家安全，而且還將導致兩國積極為國際社會的和平與安全作出貢獻」。據瞭解，日本和菲律賓正在深化安全合作。今年4月，兩國在東京舉行了外長、防長之間的首次「2+2」會談。日本正在向菲方出口四套防空雷達系統，用於探測來襲的戰鬥機和飛彈。日本還向菲律賓轉讓了兩艘巡邏艇。

其實，日本會跟菲律賓進行「友好交流」，絕非單純的只是要求友好，從今年8月大陸圍台軍演之後，已經加深周邊國家的危機感。首要的國家當然是日本。

今年8月中國發射彈道飛彈，其中有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ）內，對此，日本防衛省曾說，中國此舉涉及國家安全嚴重問題，予以強烈譴責。此外，日本防衛省公布「解放軍飛彈軌跡」，其中更有4枚飛越台灣本島上空。

為此，日本政府正在考慮將修訂的《國家安全戰略》（National Securtiy Strategy）中，把中國定位為對國際秩序以及對日本和志同道合國家的「挑戰」。日本也擬定飛彈若落入日本海域算「威脅」。日本這一連串的動作，顯然是針對大陸對台圍島軍演而來。

台灣有事菲律賓不會無事

相對的，菲律賓的島嶼雖然都在台灣的南方，但是解放軍的戰機每日都在巴士海峽進出演練，對菲律賓的威脅更大。因此，今年初菲律賓國防部就曾宣布，已經與印度簽署總價達3億7500萬美元的合約，將會採購3個連的布拉莫斯（BrahMos）岸置超音速反艦飛彈。

由於菲律賓向印度購買的這款飛彈出口型號，射程高達290公里，終端速度接近3馬赫，讓菲律賓軍方能攻擊任何靠近周邊海域的敵方船艦。在菲律賓與中國因南海主權爭議，而屢屢爆發海上衝突時，菲律賓採購這款飛彈的目的，已不言可喻。

今年9月菲律賓海軍曾舉行2艘新型以色列製飛彈巡邏快艇交艦儀式，未來將強化菲國巡弋沿海水域主權能力，同時也能有效支援打擊極端武裝分子的任務。另據菲新社（PNA）報導，菲國海軍還將會接收3艘以色列原廠打造的快艇，後續4艘將在位於甲米地市的海軍造船廠建造，並且將只安裝機砲與機槍的陽春武裝。報導分析認為，這9艘翠鳥5型快艇，將會取代先前已退役的8艘南韓二手快速攻擊艇（PKM）的角色。

當然，菲律賓積極更新裝備，目標還是放在來自中國大陸的威脅，台灣並非是威脅菲律賓的國家。例如，菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣中央大學合作的科研船，曾遭到中國海警追蹤，台灣的海巡和菲律賓海岸警衛隊就採取共同保護的措施，畢竟和中國灰色地帶作戰最有經驗的就是台灣了。

尤其是，台灣駐紮在南海太平島上的海巡部隊實力不差，在面對大陸在南海擴張的威脅時，菲律賓和越南都認為台灣海巡應該負起更大的防範安全的責任。

所以，從大陸台軍演之後，不僅日本，菲律賓也開始感受到威脅，在台日菲都感受到大陸的威脅之下，由日本空中自衛隊開啟對菲律賓的「友好交流」，台日菲是否也能形成一個「防衛縱線」，這可能是未來發展的跡象。

所以，雖然大陸的圍台軍演，台灣人無感，但是卻加深了周邊國家的危機感，這恐怕是大陸所始料未及。特別是中共若發動攻台行動，整個東亞國家是否會被美國要求選邊站，這是攸關整個區域安全的大事，大陸並不可能關門攻打台灣，這顯然也是台灣人會老神在在之因。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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