〈產業創新條例〉（以下簡稱產創條例）10條之2，針對戰略性產業研發投資給予最高25％的抵減金額。同時，設備也給予10％以內的投資抵減稅額。由於抵減優惠金額相當優渥，又被稱為台版的晶片法案。究竟該不該給予目前競爭力最強的半導體產業，社會上有不同的反應。不過恰巧的是，最強的產業也是產業關聯效果、外部性最大的行業。半導體除了本身上游的IC設計、中游的晶圓代工、DRAM產業，還有下游的封裝測試、光罩、設備等產業，族群龐大之外，半導體的應用也擴及電子資訊業、汽車電子、航太、醫療、精密機械等產業。

如就半導體產業的經濟效益而言，更是令人咋舌。半導體產業占台灣GDP的2成，出口占台灣總出口的35％左右，貿易順差近740億美元，更超過台灣整體貿易總順差的648億美元。此外，半導體族群在台灣股市具有舉足輕重的地位，光是台積電就占台灣股市市值近3成。因此，我們常說半導體是台灣的護國神山、矽盾產業，一旦半導體出了差錯，則台灣可能出現地動山搖的局面。而此一台灣的戰略性產業目前正面臨地緣政治的威脅，以及各國相關晶片法案補助的強大威脅，甚至出現「去台化」的壓力。

一個出口、投資、貿易順差、資本市場地位如此重要的產業，一旦遭受巨大的威脅，而其他傳統產業、服務業在短期內又頂不上來，萬一面臨傾頹現象，將是台灣經濟不可承受之重。韓國目前的困境就是一個很寶貴的教訓。在升息、解封之際，消費性電子產業的需求下滑，對韓國的DRAM、快閃記憶體產業帶來衝擊，韓國的半導體也因而對中國出現逆差，進而導致韓國整體經濟出現貿易逆差，以至於韓國經濟動盪、韓元大幅貶值。在替代性產業出現之前，鞏固台灣的半導體產業，恐怕也是不得不然之舉。

不過，半導體產業的蓬勃發展，也確實產生了不少問題：第一，基於地緣政治的考量和各國加強產業的自主發展，紛紛要求台灣半導體產業前往設廠，引發產業、人才空洞化的疑慮；第二，半導體產業的發展一枝獨秀，也對其他傳統產業、服務業帶來資源上的排擠效果，形成產業M型化的現象；第三，半導體產業的應用仍有擴大的空間，除了電子資訊業，也可以擴大應用至汽車電子化、矽光子、感測等領域。

面對上述的顧慮，我們認為台版晶片法案提供半導體、5G、AI的租稅優惠應該是短期應急之舉、政府在顧及半導體全球競爭力的同時，更要全盤考量我國長期的產業政策，因此合理的台版晶片法案應該涵蓋以下幾個層面：

第一，應有租稅優惠的落日條款：針對半導體、AI、5G等領域給予租稅優惠的「領域別」投資抵減，現階段或有其必要性，但必須有落日條款，才不會陷入長期補助的困境。

第二，跨部會的支援：例如針對缺水、缺電、缺人才、缺土地、缺資金等五缺的協助。外交部在國際廣宣上的支援，避免各國對台灣半導體的不利發言。再者，政府要善用台美21世紀貿易倡議的場合，為台灣的半導體產業廠商發聲、爭取談判籌碼。

第三，放眼未來，考慮成立大基金：目前國發基金個別計畫的投資金額少，而且不做領導性投資人，對產業發展的引導功能有限。因此，未來結合各部會的資源成立主權基金、類主權基金的大基金有其必要性。此一基金的用途，可以用在引進國外的上游半導體原材料及下游的設備，以避免產業的斷鏈，加強產業的縱深，以及構築其他國家競爭的進入障礙。其次，投資強化半導體競爭力的相關基礎建設，包括人才的延攬、勞動力的補足、淨零排放、數位轉型的協助等，投入第三代、第四代半導體的投資，強化半導體在汽車電子化、風力發電、新能源、矽光子、光感測等領域的應用，如此一來，就不怕產業、人才空洞化。

最後，更值得加強的是，半導體產業和其他領域鏈結應用，例如半導體應用於精密機械的智慧製造、應用於醫療器材的達文西手臂、應用於無人機施肥晶片等農業應用，以及其他服務業的相關結合應用等。如此，促使台灣的產業發展更多元化、更扎實，進而加速台灣整體產業的升級轉型。