全球產業正在進行一種超混亂的振盪（Churning），台積電創辦人甚至表示國際化/自由化已瀕臨滅亡。産業重組原應該是調整系统熵增而進行結構重整的現象，順應時代潮流進行產業轉型才是真正的王道，尤其是在智能元宇宙、電動車、新能源、先進材料、量子技術等產業，本文將聚焦在電動車輛及周邊産業的發展。

在全球節能減碳的風潮下，發展低污染的電動車輛是全球的大趨勢。智能共生時代創造了一個新的典範轉移的歷程，改變了長期以來穩定/寡佔的結構，吸引了各行各業菁英的積極投入，其中大陸企業的彎道崛起最引人矚目。

事實上，全球車輛産業發展超過百年，在20世紀大部分時間內，傳統的錢德勒寡佔（Chandlerian Oligopoly）及規模製造、行銷式是主流，競爭優勢主要來自規模的製造、品牌行銷、組織治理等；1980年代日本模式「即時庫存、全球經營」開啓了産業鏈分工、代工的格局，雖然日本豐田汽車首創汽電混合型車輛，但真正的典範轉移發生在純電動車輛的興起。

特斯拉電動車的橫空出世徹底改變了電動汽車業的生態及經營模式。用電動馬達取代了傳統的內燃機，也就是小米執行長雷軍所谓的電動車已由傳統「機械業」轉型成為「消費電子業」的現實呈现，特斯拉以海量數據、智能自動駕駛、系统設計/製造技術專業化、零部件垂直分工/整合、先馳得點/品牌優勢、體驗營銷等特質樹立了在電動車輛産業標竿性的優勢。

與消費電子及網路產業不同，在百家爭鳴的電動車發展至今並不曾出現「贏者全拿」的局面，而勒性經營的量子管理、客製化體驗營銷/人單合一客製化、智能消費主義與奇點經營才是產業的「重中之重」，其策略的運用適合傳統車輛業者向下游的系統整合者、中游/周邊技術仲介及平台整合服務者、下游客製化及通路經營者，三者共存的夾層式產業結構，與半導體IC、精緻化學製品的結構相類似。

大陸佈局機動車輛超過半個世紀，近年來「比亞迪及寧德時代彎道超車」經營有成，分別成為全球新能源汽車、車用電池系統的龍頭位置。比亞迪是大陸代表廠商，已自主掌握了動力電池、電機、電控和晶片等全產業鏈的核心技術，實現了產業鏈系統的自主可控。

雖然台商積極投入電動車這個新興行業，但思維模式仍脫離不了代工及周邊零部件切入的概念。台灣有官員及高科技領袖曾表示：新能源電動汽車應是台灣下一個護國神山，其所持論點就是台灣在資通訊產業的實力及優質的代工能力/長期産業鏈基礎設施的佈建。在智能網路時代，精準的數位操作有利於韌性多變、超高工作效率的台商，但跨業經營缺少品牌/通路優勢要如何運籌帷幄呢？

我們以為：克服品牌劣势的最佳利器在於客製化，也就是韌性經營的量子管理、客製化體驗營銷/人單合一客製化、智能消費主義與奇點經營策略的實現。這個商業模式的應用曾被大陸消費電子龍頭企業《海爾集團》所引用，成功的讓海爾由廉價消費電子産品製造/銷售者，漂亮轉身成為「客製化」的龍頭企業。

此商業模式顛覆了許多企業管理的傳統模式，從分工式到分布奇點式，透過「人單合一」客製化與體驗行銷、韌性把員工和用戶連接起來，實現共創共贏，以戰略創新、組織創新、經營創新、機制驅動、閉環優化等戰術手段來落實組織的創新價值，此模式似乎是台灣發展現代電動車產業的最佳利器，值得仔細探討。

發展全面客製化電動汽車產業是台灣產業再造的契機，欲成為下一個護國神山另類經營策略必不可免，這是一個台商重新出發及轉型的機會，也是跳脫傳統代工低利潤困境的手段，貫徹客製化與體驗營銷是台商最佳策略，我們是不是也該異位思考了？

（作者為陽明交通大學 退休教授）

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