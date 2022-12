美國國防部11月29日向美國國會提交長達196頁的 「中共軍力報告」( military and security developments involving the People's Republic of China),台海局勢佔相當篇幅,除列出中共可能對台灣發動的四項軍事行動外,也特別指出中共希望共軍在2027年達成有武統台灣的能力。

由於美國國防部並未在報告中,詳細說明共軍武統台灣的能力具體包括哪些項目,但推測還是以飛機、船艦與飛彈等「有形」的武器裝備數量為主,而忽略了重要的「無形」因素,例如聯合後勤支援與執行現代化聯合作戰等能力。事實上,在武力犯台這種需跨海執行戰略投送的作戰中,這些「無形」因素的重要性,相較於「有形」的武器裝備可說是有過之而無不及。

但在聯合後勤支援與執行現代化聯合作戰能力,這二項重要的「無形」因素上,共軍要在2027年達到能武統台灣所需的標準,機會似乎不大。

聯合後勤支援能力2027年難以達標

在部分共軍討論後勤支援的學術著作中,慣常將武力犯台稱之為「大規模聯合作戰」,是動員數個戰區,涉及各軍兵種的大型聯合作戰;無論就參戰兵力、作戰規模、戰場範圍、作戰強度與物資消耗等都十分龐大,連帶使聯合後勤支援任務需求,超過共軍以往所參與的任何一場戰役。

更重要的是,共軍在執行「大規模聯合作戰」時,還要做好「應付強敵干預」和「其他戰略方向出現連鎖反應」的準備,因此要追求速戰速決。這也意味著「大規模聯合作戰」的聯合後勤支援,具有單位時間內的物資消耗量成倍增長,短時間內的動員需求量大幅增加等特性。

現階段共軍仍不具備武力犯台 「速戰速決」的能力,主要原因除航艦、大型運輸機、兩棲突擊艦、中大型直升機等「有形」的武器裝備數量仍不足外;共軍聯合後勤支援的能力與效率,仍無法支撐共軍對台灣發動一場快速的決定性作戰,更是其中的關鍵因素。

以共軍武力犯台的物資供應為例,為遂行武力犯台此一「大規模聯合作戰」,共軍需要經由海上與空中,實施中遠程投送的部隊人數高達「數十萬」人。共軍學者以每位參戰軍人之人均日消耗各類物資的數量為基礎,估計武力犯台作戰將消耗各類物資超過3000萬噸,其中包括油料約580萬噸;光是合成旅在登島作戰階段,每天的汽油與柴油需求量,估計即高達62萬5457公斤。

讓整個聯合後勤作業更形困難的是,共軍不但要在很短的時間內籌集大量的物資,還要將這些物資即時地送往中國大陸各主要集結區;然後再跨越台灣海峽,把這些物資精確、川流不息地分送到台灣周邊成百上千個補給點中。

然而,根據共軍學者的著述,現階段共軍不僅在各類軍需儲備的數量上,只能滿足一次中等規模作戰,還無法滿足武力犯台此種「大規模聯合作戰」的需求。更重要的是,在2015年習近平推動軍事改革前,共軍原本七大軍區的後勤與動員體系,仍是以冷戰高峰時期,為應付美國與蘇聯的大規模入侵為想定來設計,因此強調的是「誘敵深入」與「後退決戰」,使共軍主要的後勤保障基地與軍需物資儲備基地,都比較偏向內陸。

前述問題,導致在2015年軍事改革前,共軍在沿海地區缺乏武力投射所需的預置型、前進型後勤支援基地。在軍需物資儲備的分布方面,也存在共軍學者口中的「一線空、二線弱、三線遠」等情形;即沿海地區部隊直屬的軍需倉庫和大型軍港碼頭數量較少,物資儲備及吞吐量有限,難以有效支撐武力犯台作戰短期內,精確投送大量人員與物資的需要。

更令共軍頭痛的是,要將七大軍區時期「國土防衛、後退決戰」型的聯合後勤與國防動員體系,調整為符合新時期「武力投射」任務的體系;涉及許多大型基礎設施的改良或興建(例如港口與交通網),與民間商業設施的整合(例如物流業與倉儲業)。但這些項目絕大部分是在共軍的權責範圍外,所需的跨部會、跨省市協調與整合工作極端複雜。共軍雖已從2018年起開始陸續展開相關調整,但要想在2027年前調整到足以應付武力犯台速戰速決的標準,可能性依舊偏低。

2027年恐難具備執行現代化聯合作戰的能力

在執行現代化聯合作戰的能力方面,共軍近年雖然有大量的新裝備進入戰鬥序列;但在將這些不同軍、兵種的武器設備妥善整合,實施現代、高效率的一體化聯合作戰的能力上,卻還有很大的成長空間。

一個明顯的例證是,中共中央軍委直到2020年11月7日,才開始實施新版的《中國人民解放軍聯合作戰綱要(試行)》;這還只是共軍整套現代一體化聯合作戰準則體系的最頂層,後續還要持續依照新版《聯合作戰綱要》的指導,漸次完成各軍兵種及各階層的作戰條令體系,估計還需要一段時間才能全數完成。

更重要的是,等新版的聯合作戰準則體系全數完成後,還需要一段時間,才能讓共軍各級指揮官、聯合作戰參謀軍官與任務部隊熟悉並有效執行。這些工作要在2027年年底前完成,可能性極低。相信這也是英國秘密情報局「軍情六處」(MI6)前行動與情報總監及副局長殷克斯特(Nigel Inkster),於日前接受媒體訪問時,表示 「共軍大約還需要10年,才能發展出貨真價實、可靠的聯合作戰能力」的主要原因之一。

2027是否犯台仍取決於北京的政治判斷

然而,雖然聯合後勤支援與執行現代化聯合作戰能力仍不足,使共軍在2027年之前很難具備武力犯台可以速戰速決的能力;但北京是否會武力犯台,主要取決於北京對兩岸局勢發展的政治判斷。

一旦北京對兩岸情勢的發展感到絕望,或是華府與台北已經明顯跨越北京所劃設的紅線,這時就算共軍戰力未達標準,北京也非打不可。

(作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※