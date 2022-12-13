選後，輿論對於役期延長聲浪傳的沸沸揚揚，我也因此在立法院質詢國防部長邱國政有關兵役是否延長問題？是否會演變成全民皆兵的情況？同時國防部有無「避戰而不引戰」的規劃與準備？詎料，邱部長對此重要問題竟不願正面回答，而以「我智商低，希望委員問簡單點」一語模糊帶過，讓人傻眼！

部會首長對於國家長治久安、永續發展的目標，有其嚴正使命。特別面對國內外媒體一再明示或暗示台海危機和大陸武力犯台的風險，百姓的擔憂以及年輕人心慌之情可想而知，這也難怪邱部長自己也曾在立院備詢時承認：「現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻。」

兵役到底延不延長？有說要延長一年？有說要延長兩年？到底規劃如何？全民都想知道。甚至邱部長才在立院表示年底前會公告方案，總統府發言人隨即表示「目前沒有確定時程規劃與定案」。在在都讓人莫衷一是。

要知道，兵役究竟是否能夠順利延長，這不是國防部公佈就完事，面對錯綜複雜的國際局勢，以及兩岸互不溝通的現況，政府公佈之後才是事情的開始！百姓除了擔心家人、小孩是否會上戰場？也想知道需要安排多少時間服兵役？然後規劃退伍後的計畫。如果國防部已經規劃，是否應該讓百姓先了解當前的研擬進度，積極向外界釋疑，百姓也好及時準備？

至於「全民皆兵」的說法，說起來簡單，真想做起來更是個大問題！

試問，如果大家都要備戰，那日常生活該如何調整？是上午上班，下午訓練嗎？還是一個月上班，一個月受訓，交叉輪替呢？先別講全民皆兵符不符合效益，有沒有作用，光是對全民生活就有重大影響，當然更需要國防部對全民說清楚、講明白，而不是以嘻笑怒罵的方式閃躲問題。

尤其我們看到，美國在台協會孫曉雅處長在九合一大選後召開記者會，特別點出「避戰」是所有決策者的共同責任。在綠營政府一再強調抗中保台的氛圍下，選民用選票唾棄後，無疑已是當頭棒喝。美國友人這番如暮鼓晨鐘般的提醒，更表明了民進黨政府橫挑強鄰的路線已面臨需要徹底檢討調整的衝擊。

所以，我必須質詢邱部長如何做好避戰準備？可惜的是，邱部長依舊官話不斷，也因此我才提醒，除了要避免挑釁和誤判外，也要有具體規劃及行動。但對於這樣善心的提醒，邱部長卻始終不肯認真回覆。

官員依憲法有在立法院備詢的義務，此即代表民主政治中，行政部門須對民意負責、接受民意監督的普世價值。是以，每次國會質詢都是立委認真準備的成果，如果部會首長能夠正面回答，不逃避、不推脫、不故意答非所問，就會是執政者與民意間溝通的最好管道。

反觀綠營執政後，執政團隊總是敵視在野立委的質詢，甚至認為在野立委在找麻煩，心態實在可議，也因此更加漠視立委誠懇的呼籲或良心的建議。殊不知，這種傲慢的態度，狹隘的心胸，實在是顛倒了以民為主的基本原則，更是對民意政治的一大傷害。

就像我從一年多前，就一直提醒蘇揆團隊必須注意國內外通膨問題，但言者諄諄、聽者藐藐，主計總處還用片面的統計數據，推衍出各種失真而離譜的論述，並以大內宣方式，誤導民眾對事實現狀的認知。一如人均GDP超越日韓、家戶所得全球第三，都不脫這種先畫靶再射箭的誤謬。

對於如此藐視民意和不知檢討的政府，恐怕也只能持續以選票來唾棄它！

（作者為立委、律師）