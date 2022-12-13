美國對中國大陸「白紙運動」，及迅速放寬疫情管制兩件大事，表態頗耐人尋味。對白紙運動，美國國務院低調反應「每個人都有權和平示威抗議，包括中華人民共和國」，對防疫鬆綁，國務卿布林肯說「希望看到中國成功應對疫情」，不再拿「人權」刺激北京，也不提病毒溯源問題。拜習面對面會談後，美方不再干擾大陸內部重要事件與議程，已成為美中關係的真實註腳。

拜習會美中關係趨緩

川普政府於2018年對中國改採敵對態度，發動貿易戰、科技戰、限縮兩國人員交流，打擊力道一波比一波兇猛，拜登政府延續川普的「印太戰略」、將中國界定為比俄羅斯威脅更大的競爭對手，台灣政學界普遍認定美中關係已由戰略夥伴轉向戰略競爭，認為隨著拜登政府以多邊主義原則，連結全球盟友與中國競爭，世界將進入「新冷戰」。

當時不少人認為，美中關係已典範轉移，兩岸關係亦須隨之典範轉移。在這些人的認知中，「新鐵幕」已經落下，美中科技、產業鏈、金融脫鉤是大勢所趨，軍事和戰略博弈將成為主軸，美日韓、美日印澳（QUAD）、美英澳（AUKUS）等多邊主義鎖鏈將緊緊纏繞中、俄兩國。台灣隔海面對中國大陸咄咄逼人的威脅，將會獲得自由世界在道德、經濟乃至軍力上的支持。台灣將受益於美中新冷戰，躋身「自由世界的中心和前線」，台灣國際地位也出現典範轉移。

依據上述論述可以得出三個推論：第一，台灣須擺脫「左右為難/逢源」的迷思，堅定地和以美國為首的自由世界站在一起。第二，台灣須擺脫「兩岸關係/交流」的思維架構，以「印太核心」的新架構定位自己。第三，台灣將源源不斷獲得西方世界的支持，但前提是台灣要能凝聚民意共識，凡質疑或反對者都是「敵對勢力」的代理人、協力者。

這套論述邏輯粗糙，與事實格格不入。美中建立於1979年的合作關係，確實於2018年出現轉折，但稱不上「典範轉移」，川普末期和拜登初期雙方劍拔弩張的關係，並非轉移的結果，而是過程中的顛簸。美國不是沒有想過與中國經濟、科技脫鉤，但發現中國早已深度嵌入世界經濟、美國消費者高度依賴中國商品，這兩個事實後，只好選擇妥協。美國對中貿易金額，在雙方懲罰性與報復性關稅均未解除下，無論進口或出口，最近雙雙突破歷史紀錄，已可見一斑。美中在高科技、軍事工業、貨幣的競爭上必然激烈，但不代表雙方市場走向切割，日韓等美國傳統盟友也會把中國市場當成發展重心。美中關係兼具競爭與合作的兩面性，才是舊典範轉移後的新典範。

抗中保台失靈是必然

美中競爭的同時，以「護欄/紅線」管控可能的衝突，以兼顧對方的核心利益為合作前提，是美中戰略競合新典範的實質。拜習會後，美中立即舉行經濟對話，孟晚舟案正式撤訴、軍事對話也局部恢復，國務卿安排明年初訪問大陸，華府逐漸找到因應中國崛起之道。當台海「護欄」建構起來，美方對台立場重回柯林頓時期的「不支持台獨、兩個中國和一中一台」，就順理成章。

台海「護欄」非空口無憑，加以12月2日習近平主持召開的高層座談會為例，「深化兩岸融合發展」列為議題之一，反過來證實北京並未放棄和統，至少短期內沒有對台動武的準備。2020年民進黨「抗中保台」大勝，既有香港反送中的助陣，更有美中典範轉移顛簸期的「亡國感」加持。時過境遷，2022選舉民進黨之所以大敗，是因為外部情勢今非昔比。當美中競爭中有合作、大陸無意攻台、美國不支持台獨、香港情勢穩定，「抗中保台」失靈就是必然。

在美中戰略競合新典範下，台灣只要夠明智，不是不可能獲得雙邊的加持，甚至可以在美中合作中獲得外溢紅利。無論2024大選是政黨輪替，或由民進黨繼續執政，台灣首先要認清自己所處的國際情勢與定位，審慎穩妥地在美中關係新典範下尋求生存與發展之道。