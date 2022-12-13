2019年3月，剛當選高雄市長不久的韓國瑜，到香港和大陸去賣水果，成果豐碩，卻遭到民進黨上下一片謾罵和嘲笑，然後對大陸政府的善意則一律說成「統戰陰謀」；言下之意，好像民進黨天天醜化中國大陸，還是隨時都有同樣的優惠。

同樣的情況發生在ECFA，這項對台灣農漁民極為重要的優惠協議，民進黨根本不屑一顧，宣傳它是大陸經濟侵略台灣的陰謀工具，但另一方面又沒有真正拒絕。然後，就是眾所周知的服貿問題，明明是對台灣非常有利的貿易協定，民進黨卻利用馬政府缺乏政治手腕、做事沒原則的弱點，成為極右法西斯學生頭頭的後盾，占領立法院，綁架軟弱的馬政府，掀起一場法西斯青年運動，肆無忌憚地進行反中宣傳。

所以，蔡政府是反中思想宣傳的產物，加上民進黨的基本論述本來就是反中的，如此更固化了民進黨的執政體質。蔡政府口頭上說「維持現狀不變」，其實是大變特變，上台後立刻改課綱，切斷下一代和中國歷史的知識與情感的聯繫，強迫他們忘了自己是誰。

然後，揮霍納稅人的錢，用政府標案的方式讓媒體轉向，電視台幾乎分分秒秒無止境地醜化中國大陸；年輕世代在網路上無限的崇拜日本殖民主義，把日本殖民政府對台灣人殘酷壓迫的社會形容成人間天堂。殖民政府蓋的山寨版仿洋建築被當成世間至寶，沉溺在被大日本帝國統治的幸福想像中，即使那個大日本帝國早已淪為一片廢墟，生靈塗炭。線上一堆社團成為名符其實的「戀殖癡呆症療癒團」+「總督府殘墓守靈團」+「三腳仔交流團」，自我痴呆化，難以言喻。

至於民進黨的網軍側翼，更是用各種骯髒醜陋的手段抹黑他人，醜化中國歷史人物，甚至成為民進黨內鬥的工具。蔡政府的執政，是光復後台灣社會道德最墮落的一個時期，寡廉鮮恥成為常態。蔡政府能夠這麼墮落，主要是川普總統的反中政策，使得蔡政府擁有外部撐腰。其代價是，蔡政府對於美國和日本只能言聽計從，任由對方予取予求。當美日反中政策造成嚴重內傷，被迫改弦易轍時，蔡政府兩頭空的窘境就披露無遺。既然主動挑起兩岸的敵意，大陸政府只能取消優惠，而這一次美國政府不會來救，而是想辦法盡快從台灣拿走有價值的東西，並且把台灣當成美式武器的試用戰場。

現在大陸禁止台灣的農漁產品進口，只是一連串行動的一小步，行政院長蘇貞昌說「中國違反世界貿易準則」，純係一派胡言，因為蔡政府也禁止大陸農產品進口，對方只不過是平等相待而已。未來這一年，大陸的強硬動作將逐步提高，美國也只會從台灣搬出更多東西，而蔡政府也只能不斷地說謊，卻再也無法掩蓋孤立無援，走向歷史死胡同的真相。

（作者為資深媒體人）