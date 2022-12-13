在面對大陸禁止台灣農漁產品進口之時，政府相關部門揚言向世界貿易組織（WTO）申訴；不過，不必費事、不必妄想，因為WTO已式微。

大陸海關總署以台灣廠商未完成更新註冊為由，禁止多項台灣水產品進口，如果以品項而言，比例高達99%，幾乎等於全面禁止，台灣企業中也只有1家未被禁止。農委會再次「痛斥」對岸，還揚言不排除向WTO申訴，連蔡總統都表示政府會有因應措施。

民眾如果不健忘，當記得6月大陸禁石斑魚或之後禁食品進口時，政府同樣義正詞嚴，說要向WTO申訴，但最後什麼都沒做，只是拿了納稅人的錢拚命買那些農漁產品，騙老百姓說政府有在做事。

其實，政府就算是向WTO申訴，大概也不會有任何效果，因為WTO已非常明顯地式微、弱化了，主因當然是美國為了本身利益，再無視WTO的規則與存在，從川普時代就揚棄WTO的多邊體系，專走有利美國的雙邊談判。

即使是號稱重回多邊體系的拜登時代，同樣「美國優先」；2年前WTO判美國課大陸加徵關稅違規，美國毫不理會，數日前再判美國課進口鋼鋁關稅違規，拜登政府也拒絕取消關稅，還反嗆WTO的爭端解決制度需要進行根本性改革。

因此，蔡政府說「向WTO申訴」，其實只是擺個樣子給國人看，表示政府有盡力處理，就算真提出申訴，也不會有效果。更何況，就算蔡政府認定大陸是以「政治因素」禁台灣產品，至少對岸都用一個站得住腳的理由，台灣沒有多少勝算。政府如果真為農漁民著想，搞好兩岸關係、重建對話管道，才是正道吧！