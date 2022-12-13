國內第二大有線電視系統業者中嘉，挾著百萬用戶和多個頻道代理的優勢，擬大幅抬高旗下頻道授權費，希圖彌補它在系統訂戶大幅下滑的業損。按過往NCC處理頻道授權費時「禁止系統台斷訊」的舊模式，社會大眾擔心，NCC若不及時出面調處，有線電視費率及移頻大戰即將爆發，消費者權益又將受損。

為什麼消費者訂閱Netflix、YouTube、愛奇藝等平台，從未聽說爆發授權費爭議？這是因為消費者透過寬頻網路和移動支付，直接向內容提供商訂閱想看的內容，少了傳統頻道代理商的中介。寬頻時代，去中介化，內容消費，隨選隨看，NCC應如何介入舊型態系統與頻道代理授權費的齟齬？

根據NCC的統計，截至今年第3季，有線電視訂戶僅有466萬戶，連續20季下滑。更精確地說，除少數時間段外，有線電視的實際收視人數，可能僅有500萬人左右，占台灣總人口的22%上下。收視戶裡，真正在收看有線電視頻道內容的，只剩下被吃到飽模式慣壞的老弱婦孺消費者，年輕一代的視頻內容消費者，早已放棄了「被動選擇吃到飽」的消費模式，轉往移動式的、隨選隨看的網路媒體和OTT娛樂平台了。正因如此，現在的行動電話業者無法再依賴昂貴的通話費，賺飽賺滿，得靠穩定的頻寬和多元的付費APP，來滿足不同消費者的多樣需求，創造消費者的黏著度和忠誠度。

相反地，NCC無視於新技術平台對產業的正面效應，放任Netflix、HBO、迪士尼等西方OTT業者大舉入侵，封殺中國大陸的OTT平台和內容進入市場，另一方面又堅持吃到飽的月費模式，保障了系統、頻道代理業者的權益，卻也綁住了系統和頻道業者往新技術平台發展的手腳。主管機關樂當門神，消費者有惰性，不求新求變，既得利益如此甘甜，誰還願意投注資金和精力去開發新的技術、內容和行銷模式？

台灣有線電視產業江河日下，除了政府遲遲無法提供精緻的公共電視，滿足人民追求新知、開拓視野的基本需求外，NCC管得太多太大，更是關鍵。NCC嚴厲監管有線電視系統和新聞頻道的董監事組成、經營團隊、新聞內容、系統基本月費、排頻和頻道費率；還刻意阻卻特定的新傳播技術和平台進入市場。事實證明，政府管得越多，越沒有效率，也越不能維持市場秩序。

數位匯流時代早已來臨，行動電信併吞傳統有線電視系統也已是事實。面對即將爆發的中嘉授權費之亂，NCC應該放棄一切管制思維，參考對電信業者的監管模式，系統業者只提供頻寬、收取固定的費率，而讓消費者直接透過網路直接與頻道供應商交易，選擇他們想看的頻道和內容。系統業者若是願意提供免費的內容，優待消費者，屬業者的行銷行為，不在NCC監理範圍。

至於中嘉提高權費之舉，是困獸之鬥，也是飲鴆止渴，只能讓自己苟延殘喘再多些時候。新的傳播技術浩浩湯湯，抗拒新技術平台發展，迷戀舊時代既得利益的NCC和有線電視業者，終究無法挽回產業衰敗的既定命運。

（作者為資深媒體人）