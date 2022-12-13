無黨籍的準金門縣長陳福海、國民黨籍的準連江縣長王忠銘和立委陳玉珍等人近日赴廈門，與陸方政府人員溝通小三通復航、金酒出口禁令等議題，並得到陸方積極正面的答覆。幾乎在同時，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、疾管署副署長莊人祥也赴金門考察小三通復航整備狀況。朝野兩黨與其為了大陸禁台水產品及食品爭吵不休，不如團結一心促成小三通恢復，造福離島人民。

儘管大陸最近對台水產品及食品祭出禁令，一度令業者措手不及，也將衝擊上億產值，但至少可以確定，選後泛藍人士登陸歸來的確帶回了不少有關小三通、兩岸交流的好消息：第一，此次金馬首長團登陸享有綠色通道禮遇，不必再經過漫長的「5+3」隔離，這既有陸方自身防疫政策全面鬆綁的背景，也暗示了未來閩台小三通復航後，或將免隔離直接來往。

第二，此次金馬首長團登陸與陸方台辦、海關、邊檢人員直接溝通、對話，而王必勝也首次赴金門場勘，說明雙方對重啟小三通的技術對接已經落實。幾個月前陸委會曾喊話「我們的CIQS已經準備好了，對岸呢？」如今，對岸官方藉由此次訪問團也釋出了「CIQS準備完畢」的訊號，所以技術上已經不存在任何障礙。

第三，此次登陸獲對岸有關金酒禁令的澄清，據轉述就是非常單純的資料缺漏問題，只要補件就可以改善卡關問題，而這個回應無疑戳穿了蘇內閣高喊「中國打壓」的謊言。換言之，只要食品、飲料業者依對岸內部法規申請補件，短期內就有望解除禁令，大陸此舉並非政治性動作或刻意刁難，完全是蔡政府主管部門的失職、牽拖。

蔡政府曾多次表達有意推動兩岸「有意義溝通」，如果對照此次金馬準首長等人赴陸的目的、內容及初步成果，完全符合「有意義溝通」之涵義。更何況，陳福海作為準金門縣長且並非國民黨籍，而國民黨的陳玉珍也是在金門選出的區域立委，兩人都有在地充分的民意授權。兩岸事務雖屬於中央職權，但在民進黨政府與大陸政治交惡的狀況下，只要地方縣市首長、立法委員願意牽線搭橋，最後蔡政府再順水推舟、從善如流，兩岸之間仍可以改善民間交流的氣氛。

大陸內部傳言，明年起將逐步取消國際旅行隔離限制，如果觀察香港媒體盛傳1月有望「0+3」與大陸通關的消息，就說明此言非虛。依此類推，即便大陸未徹底恢復陸客來台、觀光，也有望至少在福建和台灣之間取消入境隔離。陸委會曾將「兩岸同等開放」納入小三通復航的前提，如今對岸開放已經箭在弦上，雙方就更不存在任何客觀條件的阻礙。

扁政府任內啟動小三通，背後離不開藍營立委的溝通與陸方的配合。如今，朝野藍綠之間、兩岸民共之間，無論有多少政治分歧，為了人民福祉，更應擱置爭議、靈活處理兩岸事務，全力促成小三通復航！

（作者為智庫研究員）