外界呼籲重新開放小三通，但因大陸疫情可能生變，行政院長蘇貞昌竟回答說，「擔心對岸來搶藥」，衛福部長薛瑞元更說，「人不過來，也可能搜刮藥物寄過去」，把大陸人民講得好像土匪一樣，也把防疫藥物當成禁臠，實在要不得。

大陸雖然頒布「新十條」防控準則，且不再提「動態清零」，不代表就會放任疫情延燒，而是放棄先前的暴力式封城，也就是一有陽性案例就封控整個社區，改採類似台灣先前做過的精準防疫，以家戶或大樓為封控單位，餐廳內用仍須出示PCR陰性證明，而家戶隔離解除前也須PCR轉陰，這些措施對於病毒仍有圍堵效果，可讓疫情曲線不至於陡峭上揚，並降低醫療癱瘓的風險。

香港或北京等地出現大陸民眾搶購藥物，乃因大家對疫情發展感到憂心，而想要提前囤積。事實上台灣民眾都知道，感染Omicron以後，絕大部分人都無需服用抗病毒藥物，甚至好多人連普通感冒藥也不必吃，或者頂多吃點止痛藥，根本無須擔心藥物不足。此外，大陸是產藥大國，台灣約有3成原料藥來自對岸，因此，如果疫情爆發，大陸藥廠只要加緊趕工，普通感冒藥或抗生素的產能很快就能提升，何需來台灣搶藥？至於抗病毒用藥，取得需要醫生處方，大陸民眾即使來台，或者委託台灣親友，如果沒有確診根本拿不到藥物。

醫療是人道事業，醫藥是救命物品，台灣疫情既已緩解，如果大陸疫情爆發，需要台灣幫忙，為什麼不能主動提供協助，還要擔心人家過來搶藥？試問，台灣有辦法生產新冠抗病毒藥物嗎？台灣人確診後服用的美國藥物，是不是也是台灣人去搶來的？

猶記兩年多前，大陸武漢疫情爆發的時候，急需口罩，並向世界求援，當時台灣沒什麼疫情，口罩產量也豐沛，於是有人建議應向大陸伸出援手，給他們一些口罩，卻遭到蘇內閣斷然拒絕，錯失了向對岸釋出善意的機會。現在，台灣疫情緩解，大有能力幫助對岸抗疫，蘇貞昌卻仍用「搶藥」的難聽話來講人家，顯然沒搞清楚民進黨為什麼在這次九合一選舉大敗。

台灣人珍惜生命與健康，因此生病的時候，希望得到人家幫忙，即使進口的BNT疫苗，或者大陸廠商贈送的快篩試劑上頭寫著簡體字也沒關係；同理，當人家生病了，即使是敵國，如果自己有能力也應以人道精神幫助對方。民進黨若搞不清楚，連防疫與醫藥也要大打抗中牌，只怕下次選舉照樣大敗。

2020年當蘇貞昌反對送口罩給大陸的時候，副總統賴清德卻說應該援助對岸，共同防疫，事實證明賴的看法才符合台灣主流民意。現在，賴清德對於蘇貞昌的「搶藥說」應該出面糾正，才不會被這類過時又過度的反中思維連累，壞了他的2024總統選情。

（作者為醫師）