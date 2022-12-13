兩岸關係日益緊張，民進黨政府只知搞對抗，無能解決問題，致使農漁民及食品業者蒙受重大損失。繼暫停台灣水產品進口後，大陸海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等台灣產品進口，且後續可能還有更多商品禁止進口。這回首當其衝的是金門，金門高粱酒是金門的經濟命脈，如今遭大陸禁止進口，加上「小三通」遲遲未開放，準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘和金門立委陳玉珍等人近日赴廈門磋商，親民黨主席宋楚瑜接力前往，他們都表示要去「了解問題、化解問題」，不料卻引來行政院長蘇貞昌狂罵。

開放小三通 胡扯搶藥

蘇貞昌迴避陸方此舉的關鍵性原委，揪著防疫問題口出惡言，說什麼「好不容易我們近3年來防疫有成，如果造成破口，難以對國人交代」，而且「開放小三通並無道理」。他又借題發揮，轉移焦點，竟說「如果輕率的大開國門，過去中國大陸到香港搶藥的情況大家都知道」。蘇貞昌的惡言惡語反映他心中沒有人民，只有政治算計，罵對岸猶有不足，還狠罵那些為人民生計而前去了解、溝通與解決問題的自家人。這本是政府該為之事，卻毫無作為，在野人士熱心奔走，政府感謝都來不及，如何還痛罵自家人？

蔡政府一直將農漁產品被禁止輸入大陸完全歸責於對岸，這是一種鋸箭法的思維與說詞，殊不知問題的主要根源在於民進黨執政背離馬政府時代與對岸的共識與默契，一意惡搞「抗中保台」把戲，使得大陸不願繼續釋放過多惠台善意，進而針對民進黨政府要求落實一中原則，在廠商註冊資料上嚴格要求，而有多波的停止台灣產品輸入限制。歸根究柢，關鍵在於民進黨的兩岸政策失當，加上政府失能，迫使相關業者承擔苦果。

至於小三通問題，兩岸因疫情而阻隔，如今國境已開，金馬有不少台灣民眾期盼小三通早日開通，而隨著兩岸都重視的春節腳步接近，馬上又要面臨是否擴大兩岸航班航點乃至於包機問題，如果再加上大陸放寬清零政策所帶來的風險與經濟復甦可期性，政府理應主動面對，先在重要節日啟動客運航班，再循序漸進全面開放，但蔡政府卻置民生與經濟於不顧，一點作為都沒有。

不檢討政策 愚弄民眾

在野黨與民代想方設法解決，就是要填補政府的怠惰與無能，蘇貞昌不知好人心而怒罵，就像當初阻擋民間採購疫苗一樣，如果不是民間出手自救，疫情帶來的傷害必然嚴重數倍。蔡政府對小三通百般阻撓，連老百姓死活都不顧。就是因為政府政策脫離正軌，而且怠惰無為，才造成產品被禁與小三通不通，蘇貞昌卻反過來說中國「希望台灣亂」，完全是在欺瞞愚弄民眾。

此次陸方禁止台灣水產及食品進口，蔡政府表示是大陸當局打壓台灣商家，並揚言向世界貿易組織（WTO）告狀。但輸陸新規大陸當局在2019年11月26日就已公告徵詢意見，次年經由WTO向會員國通報實施，大陸海關總署再於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，並開始接受註冊申請。2021年有100多家業者送件，代表台灣相關食品業者都知道大陸公告規定，而至今只有1家過關的關鍵，應是在於註冊申請時過不了「九二共識」的關卡，民進黨政府則利用大陸禁止台灣水產品以及食品進口之事操作抗中保台，增加台灣民眾仇中值，致使問題被栓得更緊。如果民進黨不公然否定九二共識、一中原則，雙方關係良好，溝通如常，何以至此？

敗選的民進黨政府至今猶未深切檢討，不知自己錯誤政策造成人民的損失，碰到問題仍然只是卸責、諉過、罵街，完全不把人民生計及苦楚放在心上。蘇貞昌身為行政院長，面對問題也不思正面解決，只知一味站在抗中立場喊打喊殺，各部會跟著口徑一致，不把人民的困難當回事。這樣的政府還值得人民支持、信賴嗎？