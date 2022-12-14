03 直屬制度

世新有這個傳統，比如說我那時候的學號是A105060010 （脫口而出），哇這串數字真是刻在我的骨子裡了，馬上背出來。

那麼會有一個學號為A104060010的學長或者學姐，她的學號跟我的差別僅在於入學年份，其他一樣，這個人，就會成為我的直屬，我是小直屬，她的直屬就是我的老直屬。

據我瞭解，某些學校的直屬是抽籤制，隨機分配，有的學校是大家族制，一群學長姐對一群學弟妹。

我的直屬也是陸生，在開學以前她就跟我聯絡上，當時聽說直屬都要帶小直屬吃一頓飯。我直屬帶著我去景美夜市，吃完飯帶我到處逛逛，

告訴我世新附近的機能、比如影印作業要去哪裡，再告訴我繫上老師的專業和脾氣，瞭解我的課業規劃，推薦我適合的課程，或告訴我該注意哪些資源，若有去歐美交換的計劃，什麼時候開始就要準備英文成績、留意公告啊等等，我直屬還告訴我可以去旁聽台大的課，因為她自己就是這麼做的。

還記得當年我們繫上有一位大學長，很有魅力，他在路上遇到我，走過來對我說：學妹，我是你的學長，我叫某某某。哇，我哪見過這世面啊，當然就是心花怒放嘛。

後來我把這件事跟我的直屬講了，結果直屬就提醒我說：「你要小心喔，這位學長很會（很會撩妹）喔！」我就懂了，哈哈哈，後來就對學長已讀不回，跟他也沒有下文了。

不過這也要看自己運氣如何，我覺得自己挺幸運，遇到的直屬很正能量，也確實給了我實質性的啟發和幫助，後來她去了新加坡讀南洋理工大學，我也很為她高興，你走在大學的路程中，有一個榜樣在你前面，會讓你覺得備受鼓舞。

直屬故事一之放生

台灣朋友告訴我，他曾遇過的暴雷直屬事件，大一時，大家的直屬都來認親，結果他的直屬將他「放生」，神龍不見首尾，直到一年以後，直屬忽然過來自我介紹，他聽完面無表情，準備收拾書包走的時候，對方卻攔住了他！

他滿頭問號加震驚，這時，直屬說自己被當了某科，想找他借該科筆記，噢！他心中羊駝奔騰而過，「現在想起來還真好笑，直屬一直說，我就一直面攤還加速收拾快閃，真是超級無情絕配的上下直屬啊！」

直屬故事二之「原生家庭」

另一位朋友的故事更溫情一點，大一時，大二直屬也不怎麼理自己，後來意外發現大三的老直屬和大四的老老直屬居然分別是同社團和同系隊的，因共同的話題，他竟然帶動了整個直屬家族關係的好轉。

因曾受冷落，待他大二可以當他人的直屬時，他便格外照顧大一的小直屬。這個直屬家族還有迎新家聚（迎接大一小直屬）和送舊家聚（送走大四直屬），「特別是大一新生剛進校園，對環境不熟也沒有交通工具的情況下，有直屬照顧的感覺真的不一樣。」

因為他用心待小直屬，這份感情竟然一路傳承了下去，他與他往下五屆的直屬都還保持聯絡，每年有家聚，實在是太讓人感動了。

可謂是療愈「原生家庭」傷痛的典範，不幸的童年（被直屬冷落）我自己療愈，還連帶治癒他人的童年。（《赴台就讀的校園文化衝擊》之二）（廖小花/台師大陸生）