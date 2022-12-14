台灣地方選舉中民進黨僅獲5個席位，相對於2018年選情，民進黨倡議「抗中保台牌」可謂是連續二次大慘敗。先前民進黨政府提到兩岸小三通可在春節過年後恢復，金門縣準縣長陳福海力倡過年前通航，並奔波於兩岸相關公權力機構間，儘管這次選舉國民黨獲14個縣市執政權，可能發揮「地方包圍中央」效應嗎？主要阻力在台灣還是大陸？小三通是否可能授權由兩岸地方政府如金廈商議？或者無法繞開「九二共識」呢？凡此引發諸多爭論。

根據筆者調查研究顯示，決定是否重啟小三通的模式，兩岸學者專家具有不同觀點，從必須承認「九二共識」的重啟模式，到提出由認同「九二共識」的兩岸地方政府相互商議模式，也有最簡易是「兩岸相關業者」協商模式，這三種模式內涵、難易程度及影響效應不一。

首先，小三通通航無法繞開「九二共識」模式。有觀點以為「小三通的部分，癥結還是在九二共識。之前蔡政府回避九二共識的問題，而大陸方面絕對不願關閉兩岸連繫，但這並不等於說台灣單方面取消後，就能單方面恢復，一定會遇到九二共識這個問題。也就是取消容易恢復難。」，這一模式論點也被論證既然「兩岸中斷了以後要重新恢復的話，那肯定要經過溝通協商，協商肯定要有基礎，這個基礎就是九二共識」。

可以說，「九二共識」是兩岸定海神針，民進黨不承認「九二共識」，因此在其執政期間兩岸不可能重啟「小三通」。大陸可以等待支持「九二共識」政黨執政後再通航，「反正大陸不著急，說不定2024之後，換個談判對象，還是有恢復的機會」，不必將好球投給民進黨。既然民進黨政府不願承認「九二共識」，小三通議題「就卡住了」。就此模式而言，由於民進黨公開否定「九二共識」，雖另提「九二會談精神」、「九二歷史經驗」及「九二共同認知」為備選方案，但大陸方面無法接受，故難以重啟小三通。

其次，授權兩岸地方政府協商，產生「兩岸關係地方化」改變動力。此次九合一選舉，支持「九二共識」政黨取得14席，儘管金門縣係由無黨籍陳福海主政，若是其承認或不否認「九二共識」存在，可以兩岸政府「授權地方開展是可能的，兩地直接溝通，別興師動眾大張旗鼓爭個輸贏就好。」兩岸政府「如果能授權金廈地方政府來談的話，這就是一個變通的模式。」

在台灣政府的決策機制，兩岸事務屬於中央政府及總統權限，非屬地方政府權限；若是中央執政的民進黨政府願意授權，可由金門與廈門地方政府對話協商，形成「兩岸關係地方化」協商發展模式。在兩岸政府授權下，中央派駐相關專業協商人員協助會議進行，形成在中央層級政府授權、監督下地方協商。

最後，兩岸相關業者協商模式。兩岸政府應塑造重啟「小三通」政治氛圍。有的觀點以為「小三通春節後恢復不是沒有可能，但還是得看形勢，主要是緩和緊張局勢，不要說硬話製造障礙。」；因此，「抗中保台」路線不利於兩岸對話協商。「抗中保台」牌需要環境和條件，很顯然這次地方選舉本就和兩岸關係發展關係不大，加之中美努力穩定台海局勢而非深化對抗，持續「抗中保台」條件並不具備。

國台辦發言人曾在新聞記者會表達：「只要民進黨當局撤除自己故意設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求，循已有的模式連繫溝通，處理航班等具體問題，金廈兩地通航就可以恢復正常。」進一步而論，「隨著大陸防疫政策調整，從技術上說恢復小三通沒問題，現在就看民進黨政府如何處理，大陸已經表示過，只要相關單位準備妥當，隨時可以恢復」，然而，「民進黨政府堅持要兩岸協商」，顯然國台辦所言是「相關業者」連繫溝通即可，但民進黨堅持「政府對政府」協商，如此便難以順遂。

總體而論，從上述三種模式可以瞭解，大陸學者認為關鍵是台灣政府問題，大陸實際已準備好。重啟小三通的協商模式，主要有三種。第一種即是要恢復兩岸對話協商，必須民進黨表達善意承認「九二共識」，若無「九二共識」根本無法順遂。顯然民進黨執政期間，兩岸幾乎已無可能對話協商。第二種模式，只要雙方行業間溝通協商清楚即可，大陸地方即可配合，不必海基海協兩會協商，這是一個非常簡易事情，不必過度繁瑣思考。第三種模式，即是授權金廈地方政府商議，可以是一種變通方案選擇。授權兩岸地方政府協商，或可作為最佳替代之備選方案。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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