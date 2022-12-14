哎呀，這在扯什麼，228關「中天」？恐怕很多人都覺得好笑吧？

或許，大家的記憶裡都沒這段了。

228與NCC也有關？

對，是的。2013年慶祝228，主題就是反對「旺中媒體」，反對「中天」對「台土」的「洗腦、壟斷」。

前面不是說了嗎？每年台獨都有題目慶祝228。

2018是達姆彈狗去豬來。故宮館長吳密察，以前找到國際檔案，外來和尚說史話。

2017是七十大慶，打開了高雄要塞，再現白崇禧讚許的模範軍人彭孟緝，「鎮壓最為得力」所在。

2016年是「見證228的美國人，葛超智特展」。

2013年是「反中天」，這是延續去年的「反巨獸、反壟斷」運動而來。

那228與「中天」，是到底怎麼做人與人的連結呢？大陸的「中評社」都抄襲了報導如下：

「高雄3月1日電。市長陳菊到和平紀念公園，與受難者家屬一同悼念。表達心中對受難者及所有爭取民主、人權的先行者，最深的懷念與不捨。

1947年3月6日，在高雄打出了流血第一槍，此後，高雄成為全台單一地點死傷人數最多的地方。66年後的今日，台灣民主之路走了這麼多年，至今社會仍有許多不公義之處，台灣人民應該要更有力量，在這片土地上作自己的主人，不要內鬥、分化，而要去思考如何更有權力，照顧自身的基本尊嚴。

她指出，今年以『反壟斷、反洗腦』為訴求主題，希望提醒世代年輕人勿忘228教訓，持續關懷人權議題。

反洗腦V.S.反壟斷 港台青年運動抬頭。

『青春華麗的抗爭』論壇，邀請年輕世代交流激盪，清華生陳為廷、評論員林x華、管x祥…，藉由對香港觀察，提醒兩地人更應該互相關心，為人權與自由而努力。…。」

這些，想當然的，新聞局長丁允恭出了大力。但是說了這麼多，還是不懂228是怎麼與「中天」「巨獸」「壟斷」扯上關係的？

但是那年的宣傳主題就是這個，228的「紙風車」舞台就這麼排。

明年的228慶典主題，可能是「楊丞琳吃不起海鮮，中國禁我水產，對我國經濟壓迫，與當年台糖15萬噸被劫去中國之警思。」

不過最可能的主題，該是：「美國託管台灣，剋中保台，愛台先知，外來和尚葛超智的遠見…。」

絕對是。這個主題最好，是決定台灣命運的認知戰，可保2024民進黨必勝。

您看看，2016年69周年紀念日，由打狗移上台北，「見證228的美國人，葛超智特展」。這幾預見了將到的台灣人民保衛國家，美軍千里馳援的壯烈場景：

「軍隊掃射台灣民眾，美國人衝上去救傷！《被出賣的台灣》親見228事件。

現正熱映中。（網路以為這是電影，自動打出了這些字。）

葛超智擔任副領事時期，抗議的台北市民聚集在行政長官公署前，卻遭軍隊用機關槍掃射，葛超智當場目睹，並與在場外國記者協助將傷者送醫。葛天性的正義感使然，對美反映台灣現況，事件過後，葛在1947年4月去職返美，此後未曾再踏上這片土地。

高齡90多歲的前衛生署長施純仁，76年前與葛超智在日據時代台北高校有師生之緣。

台北市觀傳局長簡余晏表示，當年受友人推薦閱讀《被出賣》，讀完後深受打動，感佩葛一生對台灣的貢獻與關懷。

這項展覽只是追尋台灣的正義、台灣的過去與未來的第一步而已，未來將展出更多偉大台北人的故事。

葛超智在1941年珍珠港事變後，替美軍擔任情報分析、戰略工作，並負責成立台灣研究小組，編寫『X島（台灣）計畫』，是美國首次建立對台灣的系統性認識。戰後葛以美軍身分回到台灣，在1946到1947年初擔任駐台副領事。

離台後仍持續關注台灣情勢與發展，主動遊說美國國務院、提供徵詢台灣事務。寫了數本台灣的書籍，並支持台灣獨立。1958年完成以《被出賣》這本書，見證動盪渾沌的年代，之後陸續……影響海外台人甚鉅。」

（相關報導：國民黨為何反對「轉型正義」？應該不只黨產，還有228、白色恐怖的歷史真相……更多文章）

對於的這個「台獨教父」的惡行，歷經「鎮反肅諜」被關的陸以正，對他有嚴厲的批判。在我寫的「愧我胡塵尚未收」文中，有提到這一段。這長文本來收在外交部發行的「纏鬥聯合國─資深大使見證錄」一書中，結果被刪掉了。

文如下：

「陸以正知道228是台獨造勢的重點，5年前，在他的專欄寫了〈傾聽228多元心聲〉，指出事件時來台大陸籍有不少人喪命，而美國中央情報局前身、海軍情報署官員葛超智，是事件中要角，鼓動暴亂，提供武器。事後他怨美國沒有占領台灣，寫了《被出賣的台灣》（Formosa Betrayed）一書，成為台獨運動的聖經，與挑撥省籍情結的利器。

在2006年4月，陸以正在《歷史月刊》寫〈台獨運動的教父──葛超智其人其事〉一文，把葛在1949年元月，上書時任美國國務院遠東司長白德華（W．W． Butterworth）的密函，一字不易全文翻譯刊出。AIT前理事主席卜睿哲也說，葛超智是參與者而非觀察者，涉嫌「為邪惡而負面的惡性循環煽風點火（fueling a vicious negative spiral）。」

論228自有是非。

陸以正推介中研院黃彰健院士的《228事件真相考證稿》，說這本學術著作詳盡公平地檢討了所有資料，把事實與謠傳用顯微鏡仔細地分開。一些綠營政客只知把當年死傷人數無限制地誇大，藉以鼓動深綠選民情緒。但事實不容偽造，要查清楚並非難事。

他呼籲政客不要再把228作為政治鬥爭的工具，人民心裡自有一把尺。但他也知唯有等借題發揮的政客們利用過這件歷史公案，另尋攻擊執政黨的題目後，才能平心靜氣地從學術立場，討論這樁事件，讓歷史回歸歷史。」

有點確定的是，如果國家不統一，台灣省不光復，歷史永不會回歸。

愧我胡塵尚未收。