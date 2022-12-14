在本世紀初，有美國教授弗格森提出「中美國」的概念，還有諸如在國際關係中的中美共治等說法，以示中美兩國是當代國際關係中最重要的兩個國家。雖然中國當時並沒有接受這些提法，但此後的對外政策，卻是沿著一條大國磅礴崛起的道路，以戰狼式外交姿態，傲視群雄，東西出擊，儼然成為一個已經崛起的大有作為，當仁不讓的世界大國。

歷史上，大國的崛起並不一樣，有轟然崛起的，也有漸進式崛起的。而對待大國的崛起，各列強的態度和對策也不盡相同。就如今來說，美國對待中國的崛起，是有一個逐漸認識和改變的過程。由一開始的容納，合作到如今的競爭和對抗。原因甚多，除了這十幾年的兩國互動、摩擦，也有兩國各自對對方的戰略誤判，再加上中國實力的上升，以及其運用實力的意願加強，當然也有美國想要改變和扭轉中美實力對比的意願。還有很重要的一點就是近年來，尤其是近三年來中國崛起的戰狼外交改變了歐盟對中國的看法，導致歐洲各國在政治和戰略上進一步向美國靠近，轉而為美國進一步加強與中國競爭背書。

在當今世界格局中，歐盟還很難說可以成為中美歐大三角的一角，畢竟歐盟本身存有缺陷。但歐盟在國際事務中所起的作用，也因幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵，越顯重要。而偏偏在這近三年中，中歐關係產生了根本性變化，從一個相互容納、合作的關係，變成一個淡漠、警惕，甚至帶有敵意的離心關係。從國際民意調查來看，超過半數的歐美人對中國的態度轉為不友好，這在一定程度上給歐盟的政客們提供了相應的對華強硬的政策基礎。這也是為什麼中歐政治關係，尤其是在中北歐和東歐一些國家裡，不斷產生摩擦和相互較勁的原因。另外，中歐經濟關係也由良好的合作互補互利關係轉為停滯、慎行，甚至下降的關係。中國與歐盟談判了多少年的中歐投資協定，也因政治關係的惡化而束之高閣。

然而，我以為更為值得中國領導人思考的問題是這幾年戰狼外交所產生的一個重要後果，就是中美關係中的台灣問題的國際化。台灣問題直到幾年前，一直是屬於中美關係範疇內的問題，世界各國，尤其是歐洲各國一般不會去碰台灣問題，認為是中美之間的事情。但如今，歐盟卻把台灣問題列入了與中國打交道需要商談的問題，而且也經常在國際事務中把台灣問題拿出來說事，把國家安全、地區和平等問題掛上鉤，與美國隔洋唱和。

毫無疑問，歐盟在中美關係中扮演著重要的作用，會影響和牽制中國和美國的戰略互動、政治較量、經濟競爭，及文化交往。歐美之間，有一定不同的利益和安全訴求。但在中美關係上，歐盟卻有著聯動的作用。中美關係得以緩和，中歐關係必將得以改善。反之，中美關係惡化，中歐關係也將受到波及。而一個良好的中歐關係，也會對中美關係起到積極的作用。在中美全球戰略關係中，歐盟是一個重要的平衡機制。既是一個關鍵平衡因素，又是一個戰略中間人。歐洲要的是獨立於兩大國之外的平衡地位。

（圖／網路截圖）

在經濟問題上，歐盟也可以對中美經濟脫鉤起到一定的制約作用。在全球化受阻，全球經濟呈現出區域化和經濟民族主義化的今天，中美經濟關係的脫依，甚至脫鉤，將使得歐洲經濟受到嚴重影響。美國對華高科技禁運涉及歐洲，就是左列。因而，中歐經濟的發展也在一定程度上需仰中美關係的鼻息。

最後，歐盟在維持和改造當今世界體系上，也將扮演一個至關重要的角色。隨著全球化的消退，民粹主義和民族主義會將世界帶回到一個由現實主義強權政治為主導的國際關係中，這將回到二戰以前的國際體系。而二戰以後建立起來的一系列國際關係的準則、秩序，和國際機構，也將受到空前的挑戰。試想，如果能夠負起如此責任的中美兩個大國都不作為，轉而相信強權政治，國家利益至上，摒棄國際合作和建立在規則基礎之上的國際關係，那麼誰最會深受其害？當然是高生活水平的歐洲。在當今世界，歐洲即擔心美國退回到孤立主義，也不希望中美競爭摧毀了現有的國際秩序。因而，歐盟必須要拉著美國，攜手中國來維持現有的國際秩序。

（作者為美國俄亥俄克利夫蘭州立大學政治學系名譽教授）

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