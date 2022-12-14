近日台灣水產、食品及飲料業者無法如常的對大陸出口，引起各界關注，自上周四起農委會、衛福部、行政院也陸續對外說明此事的原由，總的來說，就是認為中國大陸以不平等方式對待我方，此舉不符世貿組織（WTO）的規範，我方將循WTO管道申訴以維護我業者的權益。

多數人看到大陸此舉，都會和行政院長蘇貞昌的想法一樣，「又來了」，然而這次不同於先前，過去石斑魚、釋迦、鳳梨無法輸陸，是檢驗檢疫的問題。這次食品無法輸陸，是未完成大陸食品進口註冊新制所致，而這個新制非為台灣所設的障礙，而是全球國家都必須完成這個註冊程序。因此，雖然同樣無法輸銷大陸，但和先前原因全然不同。

政府官員認為大陸不公平，他國註冊補件的期限為明年6月底，他們的業者如今都能順利對陸出口，而我方此刻已經有很多業者無法輸銷大陸。此外，官員也強調，各國可以在大陸關稅總署的平台進行註冊，而我國卻要以書面掃瞄，寄email的方式遞件，這讓我方在註冊這件事上相當困擾。

這麼多業者的註冊迄今未獲核准，到底是什麼原因？我方向陸方詢問，陸方雖有說明是文字不符、生產許可證明不符、企業申請書不符等原因，但再次詢問希望講得更清楚些，陸方卻「已讀不回」，政府官員於兩岸事務交涉的無奈，於此可知。

然而，涉外談判向來如此，若兩造都合理對待，也就沒有談判這回事了，1997年初台美第12回合入會（WTO）談判在台北舉行，經過一下午的談判，美方片面推翻過去三年談判的共識，在當年台灣積極想重返國際經貿組織，這無疑是重重一擊。由於美方是大國，能否與其完成談判，攸關台灣入會的成敗，面對這個不合理的對待，我方雖表憤怒，但仍需儘速提出新的對案和美方再行諮商，當年部長王志剛、次長林義夫也前往華府，與美國貿易代表白茜芙會面，尋求美國的支持，最終2001年底的杜哈部長會議終於通過我國的入會案。

台灣當年加入WTO不只有各國諸多的不合理要求，也有大陸方面的阻力，兩岸入會案因此深受國際矚目，大陸是否會比我國先入會進而阻止我入會案，又或者大陸透過其盟友否決台灣入會案，當年政府都做過深入的沙盤推演，也因此在談判的過程中必須留意兩岸關係，2001年我國經濟部長林信義出席在上海舉行的APEC貿易部長會議、年底APEC年會，與大陸外經貿部長石廣生兩度會面，石廣生以部長稱呼林信義，雙方會談營造兩岸和諧氣氛，這也是這一年的年底台灣入會案得以順利過關的原因。

談判有時要據理力爭，但有時也要營造和諧的氣氛，若雙方都動了氣，那自然就談不下去了，從昔日我入會談判與美國、中國大陸交手過程可知道，昔日我們的談判是一個有為、有守、有謀的團隊。然而，近年我國官員與大陸的交涉處處碰壁，每每氣急敗壞的只會說要向WTO申訴，不然就說大陸對我不公，而因應之道無非是協助拓銷其他市場，看不出有什麼策略。

更有甚者，此次大陸食品進口註冊新制，對我業者的影響，各部會官員的用詞不一，有時候說：原本有3,000多家可以對大陸出口，現在只有792家，這裡用的是「家」；有時候又用「件」，官員說有2,400件被暫停；有時候又用「項」，官員又說可對大陸輸出的有效品項只有792項。由於家、件、項的概念不同，這樣混著用，也許談話的官員自己明白，但被報導出來之後，會引發許多誤解，例如報導指輸銷大陸食品有74.5％被擋，這句話會被想成食品的品項中有74.5％不能輸銷大陸，或者食品出口至大陸總額裡有74.5％被擋，但實情並非如此，品項是依據HS code來分類，而這裡自然不是指HS code，而是註冊件數。件數和家數的關係又是什麼？一家業者若只出口一種產品只需註冊一件，若出口三件不同的產品，便要註冊三件，要避免誤解，有關部門應該先歸檔一下，把3,000多件的註冊還原成多少家業者，如此便可清楚說明究竟影響到多少家，而不致於出現家、件、項的誤解了。

我國首任國貿局長汪彝定歷經無數談判，他說：「美國人對各種統計和調查資料，要求十分嚴格，他們每次談判都備有充分的資料，這種辦事精神令我深深感動。」身為大國，美國尚且如此嚴謹重視統計資料的準確性，我們今天在兩岸交涉上，連家、件、項都含混其詞，如何能在談判桌上爭取國人利益呢？更遑論贏得對手尊重了，我國對外談判思維，真的該好好反省一下了。