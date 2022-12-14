12月13日，是「國恥日」。是中國的國恥，也是全世界中國人的恥辱。

6年前我還在南京工作時，每年到這一天，市裡刺耳的空襲警報聲便會響起； 我們公司全體員工都會起立低頭默哀，直到警報聲結束。

30萬死亡軍民，有些連名字都沒有，其中包括了我當時從軍抗日的伯父。他死在長江江邊，連屍首都找不著。老家只有他一個衣冠塚。父親為他刻了一個墓碑，上面寫著「勿忘國恥」。

中國歷代君王，包括近代領導人，都慣於對敵人寬大為懷、既往不咎，來彰顯自己是個仁君。

日本戰敗後，從蔣介石到毛澤東，從未對日本要求道歉賠償，反而在美國的指使下，不但對日本採取寬大為懷、人道處理，還留下日皇一條命，不去追究他准許並領導侵華戰爭的最大責任。除了對幾個甲級戰犯處死外，對其他軍民，一概不准報復。

日本戰後有美國資助，很快就能恢復國力；而死難最多、受創最深、百廢待舉的中華民國，沒有哪個國家伸出援手，包括盤據在中國多年的外國勢力，幫助這塊千瘡百孔的土地，從廢墟中恢復舊觀，因而導致隨後中國的內戰； 死傷的人數，並未隨著抗日戰爭結束而終止。

二戰結束後近80年，猶太人從未忘記納粹的種族滅絕、波蘭人從未原諒納粹的屠殺、蘇俄人也從沒忘掉德國軍隊的蹂躪。而德國總理也會每年在這些國家的國殤紀念日上，親自去下跪、道歉、獻花，甚至對遺屬送上賠償金。唯有日本從未向中國認錯、道歉、賠償，並保證永不再犯；他們甚至對南京大屠殺死亡30萬人的史實嗤之以鼻，連學童教科書都不認為南京曾經有場「大屠殺」，只說這是日軍為了征服中國所必須採取的戰爭手段之一罷了。

唯一曾經自己出資、對南京大屠殺拍成紀錄片的，是一位旅居美國的女導演。她花了許多年走訪國內外倖存者、完成這部紀錄片，期間不但屢屢遭到日本人、日僑的恐嚇騷擾，也未曾得到大陸及台灣政府的資助與協助播放。她最後還因為受不了壓力而選擇自殺，死在自己的車上。

如今俄烏戰爭方興未艾，烏克蘭人流亡國外數十萬人，死亡人數還不到一萬人，歐美國家就急著要將普丁當成戰犯，紛紛指責俄國軍隊的殘暴不仁。對照於南京30萬人被日軍強暴、屠殺、活埋等畜牲行徑，至今不置一詞。這些歐美國家的偽人道、假慈悲，令人作嘔！

更可惡並可悲的是，親日的台灣蔡政府，不但完全忽略這個日子，還跟著日本人歧視中國人；美國更默許日本政府修改憲法，積極擴張軍備，與美國聯合軍演，日本還指控中國是「世界和平秩序的威脅」，並把協助台灣抗中列入他們的國內法。

顯然，那死亡的30萬南京軍民，與數百萬死在其他各地的中國人，始終無法喚回日本人的良知，也無法換取美國的理解。在美日等國的觀念裡，唯有讓中國繼續積弱不振，任由各國踐踏搶奪，才不會是「世界和平的威脅」。

中國人終將覺悟， 原來「國恥日」從未隨著歷史消失，如果中國人不懂得團結，有朝一日，這個恥辱的日子極有可能還會捲土重來！

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