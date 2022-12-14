9合1選舉後，民進黨遭受重挫。民進黨失落台北市長後，外界以為兩岸局勢定當柳暗花明，即使不能重回舊日情誼，但更為惡化之可能性亦不大。大陸突出招禁進口多項台製產品可謂令民進黨始料未及，而蔡英文對此卻表示被大陸方面「突襲」是「無助兩岸交流」。

回想蔡英文在2021年雙十講話中所強調「台灣走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線」。蔡英文當局近年來企圖以「新南向政策」和「連歐結美」等形式減少對大陸的「依賴」，這次「突襲」不就是滿足民進黨的貿易分散路線，不就正是蔡英文夢寐以求的事嗎？甚至早在2016年上任前，蔡英文已經表示通過參加TPP等廣域經濟合作，擺脫「過度依賴」大陸市場的局面，這次大陸名正言順以註冊為由，甚至可以因為產地含有在大陸法律上不容許的「中華民國」幾個字，就出現這場貿易風波。如果蔡英文真心想「兩岸交流」，大可要求所有出口大陸產品完成註冊手續，嚴禁出現在大陸違法字樣，但蔡英文當局卻是一直在兩岸貿易上無所作為，只是在政治上抗陸，另一方面賺取對岸貿易順差。

所謂貿易者必定是雙方皆有利才會進行貿易往來，台灣從政者、業界可以細想一下此次受影響的水產品包括秋刀魚、午仔魚、鬼頭刀、鮪魚、以及魷魚到底哪一種是必需要從台灣進口，或是從台灣進口對於大陸業界而言，到底有何經濟效益、質量是否有所保證。如果台灣出口的標準並非如此，大陸一直以來不顧商品標籤有沒有問題、能否達到最佳經濟效益，而進口台灣的某些產品，這就是大陸方面考慮到兩岸是「兄弟」而沒有過於計較細節，令台灣方面賺取龐大的貿易順差。

2021年台灣統計對陸港出口為1716.37億美元、進口798.69億美元，雖然對陸出口佔比有所減少，但台灣仍有917.68億美元的龐大順差，但民進黨執政者不能刻板地認為這種龐大的順差是必然之事。兩岸的貿易關係再陷低谷，不單是因民進黨瘋狂抗陸所製造出來的政治對峙效果，而可能是大陸重新考慮到底台灣產品一直享有的「特殊待遇」是否合乎最佳經濟效益的問題。

大陸海關總署近日公布的數據顯示，以美元計，大陸11月出口同比下降8.7%，進口下降10.6%，貿易順差698.4億美元。在大陸持續進口下降的同時，到底台灣產品的競爭力如何，是否仍有必要大量進口台製產品，這亦可能是大陸業界提出的質疑。

與此同時，經長王美花則在另一個場合表示，雖然評估台灣明年經濟不好，但有一個好消息是內需不太受影響，「大家口袋還算滿深，就經濟部所掌管的餐飲、零售等內需產業都可以看到破紀錄成長。」王美花既然對台灣內需如此有信心，在王美花口中內需市場如此膨脹，那王美花就應分發、補助受影響的業界而非怪責對岸。民進黨口中的台灣內需如此強勁，亦怪不得在不少人盼望早日回復小三通之際，蘇貞昌竟想到「對岸民眾來搶藥」這理由來搪塞大家。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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