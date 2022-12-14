我國食品、水產近日因註冊資訊不完整，遭大陸暫停進口，更傳出有知名鳳梨酥廠商遭大陸要求提交產品配方，涉及商業機密，故而也打退堂鼓。

老實說，成也蕭何、敗也蕭何，台灣鳳梨酥當初怎麼起來的？還不是拜陸客之賜？｢天下風景美不美，全憑導遊一張嘴｣，當然台灣的食品、特產包括茶葉、紅珊瑚、鳳梨酥便透過導遊的嘴，讓這些東西轉到陸客手上、進一步攜往大陸，｢佳德｣也是趁著這股風潮發家立業，闖出名號。

飲水思源，大陸市場可以說是台灣食品及農業產品的衣食父母，現在政府處處與對岸唱反調，連帶使得我國水產品、農牧產品銷不出去，這到底要怪誰呢？為什麼好日子不過還要另派對方的不是？

對老共的態度如此、對美國的態度又不一樣，老美覬覦我國的晶圓片，要你的上下鏈、要你的商業機密，結果台灣竟然連本帶利全盤端了過去，雙標到如此程度，是誰在掏空台灣？又是誰在造福台灣？顯而易見，老百姓豈會看不出來？

小小的鳳梨酥對岸不是做不出來，要你呈報產品成分也是買方機制，你不願透露也罷，不出口便是，不要說是對岸刁難。

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