美中是否已經進入新冷戰？是國內外政學界近期熱烈討論的議題，尤其是美國前總統川普對中共祭出貿易戰、科技戰，以及學界不斷討論美中能否避開「修昔底德的陷阱」——即崛起強權與現存強權注定會有一戰？再加上向來仇視美國的伊朗，加入以中俄為主旨在平衡美國勢力的上海合作組織，更使此種美中新冷戰的態勢愈來愈明顯。更何況美中間不斷強調不進行新冷戰，不正說明此種趨勢明顯，否則何需一再說明！

新舊冷戰的最大差別，在於以美國領導的北大公約組織與以前蘇聯為主導的華沙公約組織間的舊冷戰，係根據意識形態區分為民主陣營與共產陣營，彼此壁壘分明、鮮有陣營外的經貿往來且軍事對抗態勢明顯。儘管有民主體制與威權政權的差異的美中新冷戰，但所屬陣營的成員不是那麼明顯，且彼此貿易往來頻繁，軍事對抗的力道反而不如貿易與科技戰來得強。

以東亞國家為例，雖在軍事安全上需要美國提供的支援，但在經貿上卻必須與中共維持緊密關係，否則「東協十加五」的自貿協定就不可能生效。東協國家的共同語言，就是不在美中競爭之間選邊站，因為深知任選一邊都會對其國家利益造成傷害。即使參與美國圍堵中共之AUKUS軍事同盟的澳洲，也必須與中共維持良好的經貿關係，其總理針對台灣不具備參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）資格的發言，恐是向中共示好的舉動之一。

CPTPP的前身跨太平洋夥伴協定（TPP）原本是美國在經貿上制衡中共的利器，不料這盤棋被川普因退出TPP而打亂。川普改以單邊主義來減緩中共崛起的速度，然而對中貿易高關稅政策，不但未減少美國對中的貿易逆差，反而讓東亞國家加深對中經貿的依賴度，東亞各國當然也就愈不可能成為圍堵中共的要角。機會稍緃即逝，拜登總統雖提出亞太經濟架構來補救，但因具體合作內容仍不明，致制衡效果有限。

西方陣營、也是歐盟重要成員國德國，其總理蕭茲在持續三年的新冠肺炎疫情逐漸減緩之際訪問中國大陸，引起反中氣氛仍然強烈的盟國震動。蕭茲的訪問當然是為了進一步拓展德中貿易，這也說明以美國為首的西方反中陣營，不是鐵板一塊，與舊冷戰不可同日而語。更遑論在印尼舉行的G20峰會期間，中共國家主席習近平與其中的11國領袖舉行雙邊會，其中不乏西方陣營成員，完全未見舊冷戰的壁壘分明。

習近平近日赴中東出席首屆「中國——阿拉伯國家峰會」、首屆「中國——海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，並對沙烏地阿拉伯進行國事訪問，期間更與近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會談，這無異使美國的圍中防線出現新的破口。習近平在短期內與如此多國的領袖舉行雙邊會，試問美國要如何圍堵？當然這不意味著美國會放棄圍堵中共的目標，畢竟兩強競爭的國際格局決定雙方競爭甚至對抗態勢不變，只是未若過去般的壁壘分明！面對壁壘不分明的美中新冷戰，台灣準備好了嗎？

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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