民進黨九合一選舉過後權力位移，蔡英文夕陽西下，賴清德旭日東升，從無權的備位總統搖身一變，即將成為民進黨主席，又有厚望代表民進黨參選下任總統，越來越舉足輕重。這樣一位引領執政黨又有望成為國家領導人的要角，不僅一舉一動將牽引大局，他過往言行留下的紀錄，也將被拿出來細細檢視，藉以窺探一黨或一國的政策走向。

凡走過必留下痕跡，如果步履一致，前後一以貫之，則昨日之我等同現在之我，明日之我亦將如是，具有確定性。如果言行不斷變異，前言不對後語，昨日之我異於今日之我，則明日之我可能再變，充滿不確定性。政治人物與時俱進是有必要的，如果永遠固執不變，不能隨著情勢變遷而調整進化，必是不知變通，永不長進，終而公私兩誤。

可是，一個擔負重責的政治領導人，如果言論主張有所變異更新，則應明白交代過去有哪些主張已經不合宜、不正確或是不適用，在新的情境或是新的思維之下，合宜的、正確的、適用的政策主張又是為何。只有這樣，國內外人士才能知所辨識，有所依循，而不會被誤導及錯亂。

一個負責任的政治領導人，理想上應隨者客觀環境的變化以及主觀思維的成熟而遷移政策主張，不斷精進，臻於至妥、至善。如同清末民初思想家梁啟超在「清代學術概論」中所說的，「不惜以今日之我，難昔日之我」；也就是説，因今日之我已非昨日之我，故不惜以今日之我向昨日之我開戰。既已更張且開戰，則必須面對新舊並陳、前後矛盾的問題，有所澄清與辯正，否則人們將混淆不清，從而懷疑此人的誠信，使其公信力盡失。

賴清德在台灣主權問題上的說法前後不一極其明顯。他讓人記憶最深的一句話是「我是務實的台獨工作者」，這句話不是隨興冒出，也不是被逼問出來的場面話，而是從他系統性思維所表達出來的一個精萃語句，而且是在完全自主的情境下講出來的真摯自白。先前出任行政院長時，他已明白指出：「我主張台獨，在任何職務上不變。」。如果他如願當上民進黨主席，乃至於選上總統，這樣的說法是否就是民進黨的政策主張？是否將是中華民國政府的基本立場？

事實上，他這套說法完全是民進黨台獨黨綱的體現。賴清德曾明白主張「兩岸關係是國際關係」，堅定反對廢除台獨黨綱，他能否定自己說過「沒有臺獨黨綱，民進黨將被其他政黨取代」嗎？另一方面，他又說：「我若當選總統，不會宣布台灣獨立，不會舉辦台獨公投。」。他還別出心裁，主張「親中愛台」，說「不只是愛台，也是向中國伸出友誼，透過交流增進和平發展」、「中國應該要親近台灣，台灣應該要親近中國」、「一個進步的台灣，可以帶動繁榮的中國；一個穩定的中國，可以提供安全的台灣」。

這些說法看似矛盾，其實底蘊是一致的，那就是中國大陸與台灣是兩個主權相互獨立國家，實質確鑿無疑，國名可有彈性，而兩國之間應以維持友好關係，平等交往。所謂「親中」、「友誼」、「交流」、「和平」，都是建立在國與國關係的基礎上，與「親美」、「親日」無異，也一如跟世界上其他友好國家的關係一樣，要發展「友誼」，要進行「交流」，要維持「和平」。他沒有說出的一個前提是：中國大陸承認台灣獨立，願與「台灣國」平等而友好地交往。

這一套「務實的台獨」論調完全脫離現實，即使有可欲性，也沒有可行性，甚至有必然的危險性。他的兩岸關係主張完全是建立在沙丘上的建物，全無穩固根基，隨時傾倒覆滅。實際上，他的台獨思想根深柢固，堅不可摧，最近雖有比較緩和的一些說法，但本質不變，只是加上新的包裝而已，目的是讓顧客看起來不是那麼可怕，比較容易接受，以期有助於擷取大位。只要留意他近期說的「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣共識。」我們就可知悉為何「其事昭昭，日月經天，江河行地，不足以此」。

賴清德政治上的地位與潛在可能性不同於往昔，所為言行即將代表執政黨的意志，甚至有可能是在體現國家的意志，因此對於國家大政不可輕忽發言，過去所發的言論是否依然有效，經久不移，都應說清楚講明白，尤其是攸關台灣安危的兩岸關係主張。所謂「一言以興邦、一言以喪邦」，對凡夫而言，這是誇大了，但對位居要津的領導人而言，卻是實實在在的，一點都不誇張，不可不慎。為台灣安全計，賴清德願意向昨日之我開戰嗎？

（作者為資深媒體人）

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