我國防部12月13日即時軍事動態公布，12日共軍計有運-8技偵機與運-8反潛機各1架次，在接近福建與浙江交界處之台灣西南國際空域。殲-11機1架次與轟-6機18架次，在接近東沙島東北國際空域活動。你沒聽錯，國防部也沒有講錯，這是共軍首次多達18架次轟-6機在台灣西南國際空域活動，引發國內外媒體高度關注。

從以往觀察，共軍空中兵力集結數量較往常數量增加，或者戰、轟機型有特殊航跡態勢時，皆與反應美軍在南海，以及應對相對地緣位置菲律賓海與關島的美軍空中兵力部署有關。

從近期媒體報導，美國空軍即將退役的B-1B槍騎兵轟炸機，近期已部署在關島安德生空軍基地，雖與東北亞局勢有關。但從地緣戰略與軍事部署觀之，亦可平行嚇阻在台灣西南至東南國際空域的共軍轟-6機活動打擊範圍。

轟-6K機群威懾駐關島美軍。（圖／作者陸文浩繪製）

雖然近期中、美雙方新型的隱形轟炸機轟-20、B-21等兩型陸續在媒體渲染，但在未正式服役前，中美現役之戰略轟炸機仍延役，以為軍事戰略嚇阻之運用。

中國大陸在21世紀初的這十幾年，提升仿前蘇聯圖-16戰略轟炸機，並進行改進航電系統、遠距對空、對海與巡弋等飛彈，遠程打擊能力擴及第一島鏈外，並以改進型衍伸空軍轟-6K、海軍轟-6J使用，以及轟-6型加油機。而作為中共空中戰略嚇阻戰力之一，在新型轟-20測試與正式成軍服役前，上述轟-6機型等預計至少將服役至2030年。

從共軍轟炸機一個大隊編制9架觀之，上述出動18架次，轟-6機群最多可達兩個大隊18架。不管是一個大隊或兩個大隊來說，至少空中打擊可輪二周波對地或對海攻擊。

如一架轟-6機至少可掛載4枚遠距對海飛彈，一個大隊9架共可攜帶36枚，保守估計，一個大隊遠距攻船飛彈攜帶量，可讓一個5-8艘的海上作戰編組喪失戰鬥力；若使用遠距對地巡弋飛彈，將可摧毀海軍基地指揮中心與多個港口等主要設施。因此，對於共軍12日多波次轟-6機群，如大舉掛彈並在台灣西南國際空域演示，將對西太平洋駐關島美軍形成威懾。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※