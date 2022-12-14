目前兩岸直航機位一票難求且價格昂貴，大陸也已宣布自12月19日起入境隔離時間縮減至2＋3，金門、馬祖的立委、縣長以及議長，風塵僕僕前往廈門洽談，希望能夠在年前恢復小三通相關事宜，方便台胞、台商、台生返鄉過年。

行政院長蘇貞昌聞訊卻表示，假如小三通重啟，在大陸疫情嚴峻的當下，開放邊境恐讓對岸民眾來台搶藥，造成另一波防疫破口。聽到這番言論，瞬感滑稽，前方吃緊、後方緊吃，還不打緊，蘇揆未免太往自己臉上貼金，大陸人不惜舟車勞頓，是要來台灣搶啥藥！搶清冠一號還是搶高端疫苗？清冠一號只是連花清瘟的複刻板，至於高端疫苗號稱台灣之光，結果連日本都不認，打了等於白打，變成顏面無光，更何況當年的防疫破口不就是綠營自家立委范雲造成的，至今還看不到被「消失」的會議紀要。

就事論事，小三通自2001年扁政府時期施行，並於2008年馬政府與大陸促成全面開放直航後，「兩門對開、兩馬先行」，讓金馬地區成為往返兩岸三地的一個重要樞紐，在新冠疫情前，除了2003年「SARS傳染病」短暫停止2個月，餘均互動熱絡，亦為該地區帶來龐大交通運量及商業機會。

但好景不常，2020年經中央疫情指揮中心下達因「新冠肺炎疫情」影響，再次暫停通航往來，自此再也無下文，這段時間對外一直宣稱防疫考量，實則因為「反中」藉故關閉對談機制。

隨著疫情解封，兩岸皆陸續放開，原以為重啟露出曙光，蘇貞昌竟脫口而出：輕率大開國門將妨害台灣防疫，且中國大陸搶藥人盡皆知。簡直讓國人炸鍋，看來台灣水產、加工食品遭禁，還喚不醒裝睡的蔡政府，深水炸彈（啤酒、高粱）銷路受阻亦沒炸沉這艘沉默不做事的綠色艦隊，蘇院長看來是準備當那根壓死蔡政府駱駝的最後一根稻草。

前已有國民黨副主席夏立言赴陸關切民生經濟、勞工就業及投資產業發展問題，過幾天台灣方面由前行政院長劉兆玄率團的兩岸企業家峰會也將在廈門召開舉辦；現囿因蔡政府面對大陸把關進口食安一事的不作為，空轉年餘造成台灣相關產業岌岌可危，藍委陳玉珍等人主動請纓前往福建沿海洽談小三通、經貿事宜，對比執政團隊的消極，此舉已讓台灣人民感受到苦民所苦的同理心，以及為民先鋒的積極性。

先是口罩禁銷，全世界滿地捐就是不給大陸同胞，現又說大陸人會經由小三通過來搶藥，蘇貞昌針對大陸何止歧視，根本就是仇視，「有嘴說別人，無嘴說自己」，蔡政府不積極政務又愛扯後腿，可悲的窘狀在大選慘敗後仍一蹶不振，還是快換人做做看吧！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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