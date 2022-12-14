最近朋友轉述了一個笑話，為了怕學生答不出題來成績太糟，老師就出了這樣的一個考題：「話說劉備、關羽、張飛三個人結拜，號稱1、基隆三結義，2、台北三結義，3、桃園三結義，4、新竹三結義？」可這樣的題目，還是有人答錯了。

雖是笑話，反映的卻是殘酷的現實，去歷史化的教育，美其名為本土化、為同心圓的史觀，但就將歷史變成碎片，受眾既無法由此獲得因果的清晰串聯，也就能遂行其「去中國化」的目的。

這情形近年來可說無所不用其極，但其實，已辭世的美術家倪再沁，本世紀初故宮整修時，就提醒我，這樣的整修將會導致稀釋中國文化的後果。

他的理由是：整修後的故宮，被區隔成一間間的小展覽室，除了空洞的故宮名號外，看展人面對的正就是一個個不相關的特展，就難有整體的感覺。

後來的發展果如他所料，原來故宮雖常被視為老大保守，但不僅有皇家意味，主述的更就是中華五千年史，外界固常以其研究成績不夠豐富，但僅就典藏與展覽，也足夠呈現出它與其他博物館在特質與位階上的不同。

可當故宮成為一間間特展室的組合時，即便辦了一些如「明四大家特展」這般具文化高度的展覽，卻因基底位階與內涵的稀釋，大眾對它的認知仍繼續位移。

不錯！故宮最無可替代的正是它的典藏，國府遷臺花了多少精力，就只為了將這些國寶安全搬來，以此證明自己在政統與道統上的地位，這樣的動機儘管難謂之純正，但其連結則的確是基於一種歷史高度的認知。

也由於歷史高度，故宮藏品乃都是放在大時空座標下來衡量其價值的。在沒被稀釋前，談故宮典藏，一直有一些被大家津津樂道的說法，例如：北宋「巨碑山水」的三寶是范寬的《溪山行旅圖》、郭熙的《早春圖》、李唐的《萬壑松風圖》；銅器的三寶是「毛公鼎」、「宗周鐘」、「散氏盤」；文人畫的三寶是倪瓚的《容膝齋圖》、趙孟頫的《鵲華秋色圖》、黃公望的《富春山居圖》。當時提到故宮，當然也會提到「翠玉白菜」、「肉形石」，但沒人將它當成重要文物來看，頂多就是民間工藝的極品，一般人看它們，固一句「巧奪天工」，專家學者看它們，也依然是一句「巧奪天工」，並無法由此衍生出深刻的美學觀照與文化論述來。

可曾幾何時，「翠玉白菜」竟變成了故宮招牌，整個故宮所承載的文化也幾乎就一句「巧奪天工」。誠然，「翠玉白菜」作為一種文創產品的發想，的確有它的市場效應，可故宮的基點原在厚度，儘管這些年為了生存，為了擴充影響力，博物館被要求與外界有更多連接，但故宮的文化原點、歷史厚度、美學位階卻不能因此就可以出現根柢的扭曲。正如此，一般遊客最想看「翠玉白菜」固無可厚非，執事者若以之為故宮代表，則萬萬不可。

而「翠玉白菜」之能成為賣點，固然有以文創為優先的趨勢影響，根柢的，更就因可以不必涉及中國文化的豐富度。

在故宮事物上，最可以看出台灣這些年得了便宜又賣乖的心理，許多人明明知道，兩岸再如何緊張甚至發生戰事，大陸都不可能讓故宮文物有絲毫損傷，台灣的安全，故宮是個正面的力量，但檯面上，依然可以口誅筆伐、不遺餘力地「去中國化」，而真要叫這些人把故宮文物送回大陸，則又以「文物的保存不一定就在文物母國」的理由來推脫。

從《溪山行旅圖》到「翠玉白菜」，看到的，不只是當前的「去中國化」，也讓人見識到當今執政者所缺的視野與骨氣。

（作者為文化學者）