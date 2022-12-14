因為無法完成註冊登記，台灣多家水產品和食品加工廠商將無法出口中國大陸。一如過去發生的鳳梨石斑魚等事件，政府宣示不排除向WTO申訴，但不少人懷疑政府沒有向WTO提出申訴。今天，經濟部發聲明澄清，針對大陸於2019年公布的註冊規定，政府9度在世貿技術貿易障礙（TBT）委員會提出「特別貿易關切」，美國日本歐盟也同樣在會議上要求中國大陸遵循WTO的技術貿易障礙協定。

其實，「特別貿易關切」不等於「向WTO申訴」。「特別貿易關切」是在WTO的TBT委員會上針對其他會員的貿易措施表達關切，該項關切在會議上開放各國與會代表討論，並可邀請相關專家參與討論。若受關切會員沒有提供滿意答覆，原提出的會員也可持續提出。然而，「特別貿易關切」不能讓貿易爭端獲得仲裁，因爭端受損的會員也不能因此採取貿易報復。

相反的，「向WTO申訴」一般會理解為向WTO提起訴訟。當會員向WTO爭端解決機構提請訴訟後，被告會員應與原告會員進行雙邊諮商。若60日內雙方未能達成協議，原告會員可提請爭端解決機構成立爭端解決小組，對該案件作出仲裁決定。若一方不服決定可提起上訴，而上訴機構做成的決定敗訴方應該執行，若不執行勝訴方可撤回關稅減讓作為報復。換句話說，爭端解決機制是會做出仲裁決定，而且這個決定是可以執行的。

回到兩岸間的貿易爭端，對於去年3月以來各項台灣農漁產品被禁止向大陸出口（包括此次事件），政府雖曾提出「特別貿易關切」，卻從未向WTO提出訴訟。根據WTO爭端解決資料庫，台灣在WTO提出訴訟的案件總共有7件，有3件對印度，1件對美國，1件對加拿大，1件對印尼，1件對歐盟。政府最近一次向WTO提出訴訟的案件是2019年向印度就ICT產品關稅待遇提起訴訟，在資料庫中，沒有看到任何一件向中國大陸提出關於農產品貿易的訴訟案件。

當然，如果政府真的採取訴訟途徑，也無法上訴。因為美國拒絕任命法官，WTO爭端解決機制的上訴機構已無法運作。對此，歐盟和中國大陸等20餘個會員國另外成立「多方臨時上訴仲裁安排」，比如澳洲和中國大陸間的貿易爭端，以及歐盟就中國大陸制裁立陶宛一案，目前都經由這個「多方臨時上訴仲裁安排」進行審議。很遺憾，台灣沒有加入這個機制。鑑於兩岸間龐大的貿易量和極不穩定的政治關係，這個管道對於保護台灣的出口廠商甚為重要，政府不參加這個機制是極為愚蠢和不當的。

簡而言之，提出特別貿易關切不等於向WTO申訴，過去政府官員一再宣稱不排除「向WTO申訴」其實掩蓋了政府在WTO的消極作為，甚至隱瞞了政府不參加「多方臨時上訴仲裁安排」的錯誤決定。政府應該加入「多方臨時上訴仲裁安排」，善用WTO爭端解決機制解決兩岸貿易爭端。同時，政府更該向國人坦誠說明政府為何不提起訴訟，對於一再的欺瞞行為向國人道歉。

（作者為國立台灣大學政治系教授）