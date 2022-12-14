最近中國大陸宣布我國一些農林漁產品禁止銷售，因未按照規定填表申請而禁止銷售大陸。蔡英文總統反擊說，這是北京對台灣的「突襲」，不符合兩岸貿易通則，行政院長蘇貞昌更藉題發揮，抨擊國民黨籍前閣揆劉兆玄赴大陸開會，認為此時此刻前往大陸有舔共之嫌。

事實上，大陸早在2021年就針對新冠疫情，外國農林漁產品訂出進口規範，要求各國配合，並非針對台灣地區，日本因提早因應，要求國內廠商超前配合，因此輸往大陸產品反而比前一年增加了30%。台灣則因九合一選舉忙成一團，時任衛福部長與防疫指揮官的陳時中又落跑參選台北市長，以致政府對於大陸的新規定並未善盡輔導廠商填寫必要文件的責任，造成台灣農林漁產品大多因違反大陸規定而不能銷售到對岸。

這次風波暴露了我方處理兩岸關係的一些嚴重問題。首先，大陸每次禁止我方銷售農林漁產品到對岸，固然有其政治考量，但都有憑有據。但是，我方總是認為大陸對我國農林漁產品過度歧視，而高調反擊。農委會主委陳吉仲每次都揚言要向「世界貿易組織」（WTO）提告，但卻從來沒有下文，因為《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）是兩岸之間的特別協議，本身就違反WTO的普遍平等原則。

其次，每次大陸禁止我方銷售農林漁產品到對岸時，蔡政府除了謾罵之外，拿不出任何解決之道。在兩岸關係和緩時，兩岸尚有溝通協調機制，但現在兩岸之間幾乎不相往來，也不再存有溝通與解決機制，加上我方只會謾罵，造成問題治絲益棼。

蔡英文政府過去尚未執政時，動輒批評ECFA是「糖衣毒藥」，但在執政後含住這個奶嘴不放，因為ECFA每年為台灣賺進1700億美元的外匯，占我國全部外匯的43%。蔡政府還成天擔心大陸隨時會撤銷ECFA，讓我國經濟蒙受重大損失。台灣透過ECFA每年從大陸賺進巨額外匯，卻經常抨擊大陸，還用「抗中保台」挑起兩岸矛盾。

如果蔡英文政府真的對大陸如此不滿，就應主動撤銷ECFA，但是真能割捨得下1700億美元的巨大誘惑嗎？在這次九合一選舉後，美國在台協會台北處長孫曉雅表示，所有領袖與外交官都應尋求「避戰」，維持和平。蔡英文也發表談話，表示台灣無意「求戰」，但似乎又出自本能地抨擊大陸，「突襲」兩岸的正常貿易。不求戰的談話言猶在耳，馬上又高調批評大陸，難道是為了2024年總統大選強調「抗中保台」，尋求「相罵本」？

兩岸關係理應以和為貴，即使無法做到水乳交融，但至少也應恢復溝通與解決歧見的機制，以解決雙方需要務實以對的問題。一面拿人好處，一面還要罵人，更無視人民的需要，置人民福祉不顧，不僅失格，也非為政之道。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）