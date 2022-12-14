台北市第3選區補選立法委員，民進黨的吳怡農對上國民黨的王鴻薇。照常理，雙方這場選戰再怎麼慘烈，戰場應該侷限在中山及北松山，但就因為吳怡農挑起了松山機場遷建的議題，讓遠在台灣海峽的3個離島縣民，感到不安。

松山機場的遷建是個老議題，這20多年來，台北市只要有選舉，就有候選人拿出來炒作。從已經當兩任的總統蔡英文算起，曾經競選總統落敗的謝長廷、參選台北市長慘輸的李應元、姚文智，以及今年參選台北市長的黃珊珊，都提過遷移松機的議題。

民進黨全面執政多年，從來沒有認真碰觸松山機場遷建的問題，可以確認民進黨上下應該都有松機不宜遷建的共識。因此，吳怡農這回突然提出松機遷建，自然會被批為說空話或假議題，是選舉操作。

對這樣的批評，吳怡農當然不同意。他很認真的說，在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場，213公頃全區保留闢建為公園，周邊3000公頃禁限建區，都市更新後的回饋容積，則用於興蓋社會住宅與公共設施。

做為一個參選立委的候選人，吳怡農著眼於北松山的發展，要把松山機場改為台北市的大公園，爭取選票，表面上看起來沒有什麼不對，但是吳怡農和民進黨可能忘了，做為全國首善之都的台北市，還有照顧其他縣市尤其是偏鄉離島人民權益的責任。

生在美國長在台北市的吳怡農，長年生活在優渥的環境，他可能只看到台北市需要一個都市之肺，需要把這個每天製造噪音，影響週邊區域發展的機山機場變成公園，他不會想到這個松山機場對於台灣東部偏鄉及金馬澎3個離島縣人民有多重要。

不少政治人物、政府主管官員從國防、軍事、首都防衛等角度，談到松山機場遷建的不可行，也稍稍談到松機對離島居民的重要性。但這些觸及離島居民的談話有點空幻，一般人可能感受不深。我就講個真實的故事吧！

幾年前，澎湖有個家境不富裕的婦人，單親養了個兒子。因為兒子生病，這位婦人帶著兒子搭飛機到台北住進榮民總醫院，她沒有多餘的錢住旅館，只能陪著兒子在醫院的健保病房待著。

出院那天，婦人趕辦手續，帶著兒子到松山機場搭機，沒想到一整個下午的班機全客滿。婦人急哭了，她擔心萬一補不到機位，母子倆當晚要住哪裡？台北市旅館到處有，但她們母子倆沒多餘的錢住。我見狀幫了小忙，解決困難。

這樣的事，不只發生在這對母子身上。許多離島居民要到北部的醫院就診看病，掛號都掛早上的，而且都會透過各種方式拜託醫院先讓他們看診，因為他們都還要趕搭下午或晚上的班機回到澎湖，免得還要多花錢住旅館。

依吳怡農的規畫，即使把松山機場遷移，也只是給各種資源都極豐厚的台北市多了一座比大安公園大8倍的公園。但是吳怡農沒有想到的是，他把松山機場遷到桃園，等於剝奪離島居民到北台灣就醫看診的權益。

吳怡農還因為澎湖立委楊曜的堅決反對松機遷移，強調他主張松山機場遷建絕對是在航線不縮減、服務品質不犧牲狀況下執行。說差了，吳怡農先生！松山機場對離島居民的重要性，不在航線有沒有縮減，服務品質如何，而是松山機場就在台北市區，方便。

（作者為資深媒體人）