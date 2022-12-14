台積電創辦人張忠謀的一句話，「全球化幾乎已死」，吹皺了一池春水，引發各種不同角度的辯論。

我的看法，全球化已死或全球化未死都是對的，因為全球化分成了兩半，也就是兩個「半球化」，其中一半，正在搞「逆與反」全球化；另一半，則仍維持「順和正」全球化。前者以美國為核心，覆蓋了西歐、英國、加拿大、澳洲、日本等傳統西方國家，可稱全球化的美國板塊；後者以中國為核心，覆蓋了東亞、東南亞、中亞、中東、非洲及拉美，可稱全球化的中國板塊。

上個世紀二戰結束以來，人類享受了大約半個世紀全球化紅利的好光景，這其中，美國的貢獻最大，主導並驅動了布雷敦森林體制，實現了在當時幾乎整個西半球的經濟一體化；中國的貢獻次之，鄧小平的改革開放，讓包括中國、俄羅斯及東歐等一眾原計畫經濟的國家也走上市場經濟，並與西方接軌，使全球經濟一體化圓滿成形。也正是在這半個世紀，透過全球資源的優化配置，讓全體人類享受了前所未有的低通膨快增長的美好時代。

美國作為一個典型的資本主義國家，之所以大力倡導及驅動全球化，是因為他擁有在諸多領域的核心競爭力，全球化才讓他有機會充分發揮核心競爭力實現國家最大利益，但時移勢易，核心競爭力也會出現動態變化，以製造業為例，幾十年時間，核心競爭力就從美國轉移到了日本、四小龍然後是中國大陸，一下子也使得全球化的紅利跟著從美國轉移到了東亞特別是中國，這即是自進入新世紀以來，美國開始對付中國的主要大背景。

從歐巴馬到川普再到拜登，美國採取遏華戰略，各種手段層出不窮且層層加碼，然效果有限，甚至還出現反作用。於是美國開始退群，不再讓各國占我美國的便宜，但退群除了自傷且似乎傷不了中國，所以接下來進一步就是從產業鏈和科技鏈下手，全面切斷能讓中國經濟持續壯大的任督二脈，但這一切，明顯也斲傷了美國及其一眾盟友的利益，日本、韓國、台灣甚至歐洲全球全被拖下水，台積電、三星等都首當其衝，但美國似乎已下了狠心，即使魚死網破也要幹掉中國不可，這即是以美國為核心的「逆全球化」板塊。

另一邊廂，被美國施壓及遏堵的中國則不改其志，堅持全球化路線，透過一帶一路、RCEP、中國與東協10+1及10+3 、中菲經濟合作、上海合作組織、金磚國家組織及最近中國與海灣國家組織、中國與阿拉伯世界，也持續擴展經濟一體化的朋友圈，這即是以中國為核心的「順全球化」板塊。

於是，一個在社會科學上從來難以想像的經濟學大實驗竟然變成了事實，「順全球化」PK「逆全球化」誰將勝出，當然只能由時間給答案，但從資源稟賦、優勢互補及優化配置的角度觀察，中國板塊中的中國製造、科技、市場加上東協的製造與資源，再加上俄羅斯的能源、糧食，及中東的能源與資金，似乎遠優於美國板塊成員間的高同質性。不管如何，這一場由美國發動、中國被動應戰的空前絕後的經濟大實驗，注定將載入史冊，值得高度期待與關注。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）