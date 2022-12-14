行政院會15日擬通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修正草案，擴大不得登記為候選人的對象，上自總統、立委，下至議員、里長都比照辦理；尤其將納入《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》的「黑、金、槍、毒」，以及犯《反滲透法》、《國家安全法》等而有罪判決確定者，不得登記為候選人，並可望在2024大選適用。

執政黨指出，這是對於政治人物的最高道德要求；內政部也強調，是為了健全清廉參政的民主選舉制度。當然，另一說法是選後回應民怨所進行的掃黑。但這項修法似嫌倉促，除了未有學術界、法律界的討論，也未經政黨、社會團體的協商與回應，更有侵害人民參政權的違憲之虞。

當年美麗島將失參政機會

以民主憲政長久發展而言，限制犯有「黑、金、槍、毒」人等參選有其意義與功能，修法方向客觀上值得肯定；但就如在野黨所提，現行《組織犯罪防制條例》就有排除相關人等參選，卻未見政府積極用法；加上本就存在對於涉及槍、毒者輕重難以區分，若逕剝奪參政權，勢必引發「濫殺無辜」之法治危機。「被選舉權」代表著人民參與國家立法與行政事務，若要修法必須顧及人民憲法參政權、調和司法一罪不兩罰原則，並要從防範黑金涉入政治去尋求平衡。

此時倉促修法，一方面缺乏行政比例原則最小限縮之明確規範，另一方面過度否定監獄執行後的更生功能；行政院若要訂定限制性的相關規範，涉及到憲法第23條「為維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」因此，必須深入探討合憲的立法條件，審酌明確性定義與範圍，才能依比例性、必要性原則去訂立最少侵害權利的限制；否則將會剝奪憲法賦予人民的諸多權利。換言之，不能以「黑、金、槍、毒」籠統定義便剝奪了相關憲法權利。

事實上，「排除參選資格」已有刑法第36條所規範的褫奪公權，足以褫奪「為公職候選人之資格」，尤其該法第2項「宣告1年以上有期徒刑，依犯罪之性質認為有褫奪公權之必要者，宣告褫奪公權1年以上10年以下褫奪公權。」該宣告由法院於裁判時為之，也自裁判確定時發生效力。因此，行政院所提修法，則對未經法院判處褫奪公權的人，直接剝奪其終生參政權，顯已涉及違憲。難道洗心革面的更生人，社會不該給予鼓勵嗎？

民進黨黑道治國才該檢討

試想，如果當年國民黨如此擴大立法，那麼涉及美麗島事件恐以違反《國安法》處刑，遭到審判的8位受刑人早就沒了參政機會，就不會有後來呂秀蓮曾任副總統，姚嘉文曾任考試院長，陳菊曾任高雄市長，施明德、黃信介、張俊宏曾任立法委員之情事；更遑論因為海外涉案的陳唐山，更無法參選台南縣縣長而當選。如今執政的民進黨說要修法，最該反省的是「黑金」與該黨如何切割，亦即黑道入黨跟人頭黨員的問題，而非一味模糊焦點、轉移議題，掩蓋了外界質疑民進黨台北市立委補選候選人吳怡農，在任黨部主委通過4、5000個「黑道人頭黨員」的問題。

執政黨也該好好討論排黑條款要擴大適用到什麼程度，才會符合憲法容許立法授權的範圍。而現任民代或官員相關涉黑如何處置？以往民間提出要在《刑法》第142條賄選部分和第144條暴力選舉部分強化，該不該一併討論？更要釐清違反《國安法》、《反滲透法》的輕罪重罪究竟什麼程度，才能剝奪參政權？否則主張兩岸和平並進出交流的被選舉人，容易被阻斷號召民眾、提出政見的管道。

雖然「黑道治國」已成此次大選中間選民厭惡執政黨的原因之一；但如此倉促修法，宛然對人民及在野黨進行勒索，模糊了原本被指責的執政缺失。其實，民進黨無須隨著立委補選議題，淪為政治考量去塑造改革黑金的形象，而應積極從事肅貪、掃黑、反毒的跨部會整合。趁著下次地方公職選舉，邀集各黨針對此一議題辯論與協商，至少提供可行修法配套方案再行實施。