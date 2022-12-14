這個寒冬，當大多數人還在焦慮、猶豫時，浙江人已經開始出國搶訂單。

●1萬家企業出國搶訂單

12月4日，凌晨5點半。

天剛濛濛亮，一支隊伍已經從浙江出發，浩浩蕩蕩趕往浦東國際機場。

這是一支由浙江省商務廳等部門負責人，以及企業代表組成的隊伍，他們此行的目的是赴歐洲參展、開展商務洽淡。

是的，你沒看錯，就在數九寒天，大多數人還在蒙頭大睡，很多人還在被疫情困擾，不知道該怎麼辦的時候，浙江人已經行動起來！

事實上，這支龐大的隊伍，並不孤單。

距離杭州87公里外的嘉興，一支由96人組成的浙商團，也在積極奔赴日本。這些人既有來自嘉興、寧波等地的企業主，也有來自政府各部門人員組成的後勤組。

自2020年初疫情爆發以來，這些企業主已經三年沒能出國，跟海外客戶也只能通過線上電子郵件聯繫。

但，任何線上溝通，都比不過線下見一面。

對此，地方政府看在眼裡，急在心裡。早在7月份，嘉興市商務局就謀劃：由政府包機，組織企業出境開展商務洽談。

一開始，只有80多人報名，中途還有近一半人退出。原因也很簡單，很多企業擔心國外疫情形勢複雜，出去之後買不到回國的機票。

為此，當地政府結合各地展會、客戶情況，提供各種包機、拼機等出境模式，同時各部門協調聯動，為企業提供各種後勤保障服務，甚至派部門負責人跟團出國。

有了政府這個強大的後援團，企業也紛紛打消了顧慮。

「在這個特殊的階段，政府部門陪著出去，企業心裡更有底，更沒有後顧之憂。」浙江省商務廳有關負責人說。

對於被疫情困擾了三年之久的浙江中小企業來講，這是一次破冰之旅，充滿了期待。

「訂單和客戶有希望保住了。」嘉興翼虎通進出口公司董事長馬國明說。

相比嘉興，寧波的動作更快。

早在7月，寧波就通過商務包機的方式，組織36家外貿企業出國搶訂單，成為疫情後全國首趟涉外商務包機。

距離寧波不遠的海寧市，更是臨時組建「出海搶單」戰鬥聯絡群，由書記、市長掛帥，統一指揮協調，幫助企業出海搶單，能出盡出，能搶盡搶。

為了打消企業的後顧之憂，當地政府甚至打出了「包你回來！」的口號。

「不論怎麼樣，我們都必須要走出去了。」即將在12月中旬，赴沙特參展的寧波康立特相關負責人的這句話，代表了浙江企業的呼聲。

從7月份開始，這種呼聲由涓涓細流，匯聚成河，最終在年底的12月，奏響了這個時代的強音。

當地政府也回應了這種呼聲。

根據《浙江日報》的報道，後續浙江省將通過包機、拼機、航班等方式，組織超1萬家企業赴境外參加經貿活動。

從政府到企業，到個人，這個冬天，浙江人正憋足一口氣，要幹一件大事：全力拚經濟！

●敢為人先，是浙江最鮮明的特徵之一。

改革開放四十多年，正是憑借一種敢為人先的拚搏、奮鬥精神，浙江人在土地貧瘠、資源匱乏等不利條件下，打造出全國經濟最強省之一，也是民營經濟最活躍的地方。

1979年，18歲的溫州姑娘章華妹，被生活逼到了絕境。

彼時，她的父母每月只有幾十塊工錢，卻要養活全家九口人。為了生存，家中最小的章華妹不得不偷偷摸摸，擺攤做起了生意。

在那個年代，個人做生意是不被允許的。章華妹每天東躲西藏，提心吊膽，唯恐被打擊投機倒把辦公室的人抓起來。

直到有一天，當地工商局找到她，說現在可以做生意了。那一天，章華妹領到一張合法「上崗證」——個體工商業營業執照。

她也在無意間，創造了一個歷史，成為中國個體戶第一人。

從章華妹開始，一張小小的營業執照，徹底激活了中國沉睡了幾代人的經商意識。

章華妹的逆天改命，不但有她個人的努力，也離不開當地政府的開放和包容。

彼時，改革開放沒多久，整個社會對個體私營經濟，依舊高度警惕。據時任溫州市委書記袁芳烈事後回憶：

1981年8月，自己是帶著對個體、民營經濟的偏見到溫州履新的。

但很快他就發現，溫州問題的根子在經濟，老百姓要吃飯，就必須發展民營經濟。於是，他迅速轉變觀念，在溫州市隆重召開「兩戶大會」。

會上，一直飽受質疑，甚至被莫名逮捕的「兩戶」們，被戴上了大紅花。

曾經鬧得沸沸揚揚的「八大王」事件，就此終結，溫州經濟從此走上一條放手發展民營經濟的新模式，也就是後來聞名全國的溫州模式。

溫州模式成就了千千萬萬的個體戶和中小企業。

就在袁芳烈履新一年後，遠道而來的謝高華走馬上任義烏縣委書記。他頂住壓力，堅持搞小商品經濟，為義烏日後成為世界級的小商品城打下第一樁。

溫州和義烏，只是浙江經濟的一個縮影。

過去四十年，從步鑫生、魯冠球，到宗慶後、李書福，再到馬雲、南存輝……浙江一代代企業家，以及地方領導，勇立潮頭，不斷書寫新時代的篇章。

改革開放初期，步鑫生解放思想，對海鹽襯衫總廠進行了大膽改革：打破大鍋飯，在企業內部推行按勞分配、獎金上不封頂。

新華社連續刊發27篇有關他大膽改革的報道，《解放日報》則稱他，用一把剪刀剪開了中國企業改革的帷幕。

上世紀90年代末，中國汽車產業基本上被外資、合資企業壟斷。

開過相館、賣過冰箱的李書福，夢想著有一天自己造車。他找時任國家計委主任的曾培炎問道：

「能否給我們一個失敗的機會？」

最終，李書福帶領吉利，掀起了一股中國民營企業造車的熱潮。

沒有人可以脫離大環境，創造奇跡。浙江企業家之所以能把準時代的脈搏，勇立潮頭，離不開銳意改革的地方政府。

從80年代，開出全國第一張個體工商戶營業執照，到上世紀90年代末，評定民營企業家為勞模，再到2016年推行「最多跑一次」改革。

2021年，浙江還成為全國首個建設共同富裕示範區。

●浙江經驗，再為全國先行探路

一個地方的發展，與時代同呼吸、共命運。

回首過去40年，浙江經濟之所以從弱到強，不斷壯大，就是在解決時代問題的過程中，敢為人先。

2018年，中共浙江省委宣傳部、浙江廣播電視集團聯合攝制了一部紀錄片，介紹了改革開放40年的浙江故事。

紀錄片的第一集，標題是《弄潮兒向濤頭立》。

2021年，在浙江高水平全面建成小康社會之際，《今日浙江》撰文總結了浙江經驗，那就是：

始終幹在實處、走在前列……為全國發展先行探路。

過去40年，正是這種敢為人先、勇立潮頭的精神，為浙江經濟保駕護航，使其趟過一個又一個改革的深水區。

今天，浙江乃至全國經濟又面臨新的挑戰。

2020年初至今，新冠病毒已經肆虐了三年。三年來，我們成功抗擊了疫情，等來了病毒的變弱。

隨著疫情的變化，國家相關政策也在與時俱進。一個總的基調是，要更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。

在這次疫情中，浙江這個外貿進出口大省，受到的衝擊不小。

2022年上半年，浙江省GDP增速2.5%，創下近年來新低。在過去20年裡，這個增速排在倒數第二。

外貿製造強市寧波，壓力尤其巨大。最新數據顯示，寧波外貿企業在手和新簽訂單連續6周低於50%的枯榮線。

對美出口，則連續3個月下跌幅度超過10%。

表現在微觀層面，許多企業出現了訂單荒，甚至之前已經下好的訂單，也因為種種因素，被取消了。

與國內部分地方的訂單荒相比，一些東南亞市場卻欣欣向榮。

面對寒氣逼人的大環境，浙江人並沒有坐以待斃。從7月份開始，寧波、海寧等地政府便組織企業，包機出海搶訂單。

到12月初，浙江人的出海行動，迎來一個小高潮。

就在本文落筆前，浙江首個省級境外商務團，已抵達歐洲，開始為期八天的行程。期間，將與德、法兩國政府和商界，展開積極洽談。

這個寒冬，當大多數人還在焦慮、猶豫時，浙江人已經開始出國搶訂單。

過去40年，浙江一直是改革開放的前沿陣地。在黨的領導下，浙江人民通過敢闖敢試、敢為人先，率先推動了市場取向改革。

這一次，面對新的時代挑戰，浙江人再一次勇立潮頭。

浙江的成功經驗也告訴我們，在困難面前，只要敢於擔當，只要打起精氣神來，就沒有什麼克服不了的困難，就一定能夠奪取未來的勝利。

（張靜波）

（本文來源：「華商韜略」公眾號）