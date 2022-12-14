副總統賴清德14日登記參選民進黨主席，意味著賴清德終於將要展開他的政治突圍之旅，備受各界矚目。

2019年公開向蔡英文叫板後，賴清德從此遭到蔡英文的百般壓制，就像戊戌政變後，慈禧太后把光緒皇帝囚禁於瀛台一般。民進黨這次九合一大敗，從蔡英文到蘇貞昌都受傷慘重，賴清德在蔡英文嚴格看管下，難以過度張揚、露臉，反而因禍得福，成為少數不必被攪進敗選泥淖的綠營高層，參選黨主席，甚至問鼎2024總統大位，都順理成章。

不少人期待賴清德未來可以好好教訓一再控管他的蔡英文，以及不給他多少臉面的蘇貞昌，例如揭開蔡英文封存30年的論文之謎、掀開蘇貞昌任內可能涉及的貪腐弊案等。

然而，既然能夠忍受2年多來的沉鬱之苦，賴清德應該清楚，在還沒有真正完成權力部署前，必須對蔡英文表現出謙卑、謙卑、再謙卑的態度，以免蔡強力回防。

但就算賴清德當了黨主席，若蘇貞昌就是不下台，那麼，絕不會輕言鬆手的蔡英文加上握有行政權的蘇貞昌，光幹黨主席賴清德也不見得能得夠取得多大的優勢。

所以，目前賴清德的首要任務是要先「尊蔡」以先保西線無戰事。此刻，賴清德的主要敵人是蘇貞昌，他要運用各種力量從黨內施壓蔡英文，拔掉蘇貞昌；但蘇目前是蔡的御前一品帶刀護衛，甚至是蔡對付賴清德崛起的一張牌。

賴清德贏得黨主席已無懸念，但能否如願拿下2024門票，賴蘇鬥的結果將是關鍵。衝衝衝的閣揆保衛戰vs.台獨金孫的復仇記，綠營宮鬥大戲即將上場。