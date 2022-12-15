《中時》引述《環球時報》報導，解放軍南部戰區的（柴電）潛艦在南海演訓，在發現附近有敵（反潛）機時，隨即「由訓轉戰」，對目標進行模擬攻防演練。

這條新聞很簡單，但是透露出來的資訊量卻很大。首先，我們假設：第一，解放軍海軍的水下與水面的通信沒有問題。第二，解放軍海軍已經建構了完整的聯合作戰體系。

其次，根據上述原則，我們嘗試編成這艘潛艦周邊的相對應兵力。最後，我們嘗試推論這艘潛艦的行動。

水下與水面通信

無論哪個國家的潛艦都存在著一個非常致命的弱點：水下與水面通信。即使核潛艦能夠在深海中隱藏數月之久不上浮，但是卻很難和外界取得聯繫，除非上浮或是在潛航狀態下伸出天線、或是使用浮標天線，進行水下與水面的跨介質通信。

美中兩國早就開始進行量子通信研究，上海A股市場已經有量子通信概念股（例如中天科技、華工科技、達華智能等10家龍頭企業），可知量子通信技術是存在而成熟的，至少可運用在具備絕對保密性的潛艦深海通信。有了水下通信，就可建構指管系統。

此外還有雷射通信與中微子通信。美海軍大概在1997年在反潛機上以藍綠雷射光成功的與水下400公尺的核動力潛艦取得聯繫，若是以指向性極強的雷射搜索潛伏在200到400公尺水下的柴電潛艦毫無問題。

這使得現代潛艦已不再是二戰時期的「孤狼」潛艦，而已被納入全軍作戰體系，單艘潛艦巡邏必然有作戰體系的支援；再加上解放軍海軍要求每次出海都是實戰演習，因為解放軍在南海所面對的不止是美軍潛艦而已，還有日本、澳大利亞、越南、甚至於印度海軍，有時歐洲國際潛艦也會來，只有形成體系作戰能力才能因應。

此次在南海的這艘巡邏的單艘柴電潛艦（據信是039級），旁邊必然有1或2艘核動力攻擊潛艦作為掩護，水面必然有2艘驅逐艦或巡防艦以及1艘潛艦救難艦，空中至少有1架反潛機，形成一支南海巡邏支隊。

當然，美軍在南海也常態性部署水下與空中反潛機兵力。一般來說，如果潛艦不上浮，想要找到這艘潛艦真如「大海撈針」。與其說美軍反潛機發現這艘039潛艦，倒不如說是這艘039主動上浮「勾引」美機（體系發現美機沒有問題），上演一場美中反潛大戰。

最後是這艘039利用水面眾多的商漁船雜訊、以及本身的戰術運動，脫離了美軍反潛機的搜索追蹤。

解放軍潛艦在南海都在做什麼？

除了訓練、還是訓練！既然水下與水面通信已經沒有問題，剩下來的就是要演練潛艦之間的協同作戰。

第一，協同開火。二戰即有了潛艦間協同作戰，例如德軍利用艦岸通信完成狼群戰術，德國曾在故障的水上飛機旁部署1艘潛艦，勾引英軍潛艦來襲，都算是水下協同作戰方式。

潛艦協同作戰是多艘潛艦共同參加，各艦必須隨時向編隊報告情況，以利指揮與協調。協同作戰的優勢是能定位敵軍、然後組織協同攻擊。

例如敵人發射魚雷，而我們無法確定其具體位置；但其他潛艦也獲得類似報告，這樣就能通過兩條或多條（聽音）方位線相交，獲得目標的位置，我們就能制定一個射擊方案了。如果編隊內各艦交換目標數據，可以交叉火力向該目標開火。

第二，機動掩護。潛艦在機動（巡邏）時，必須相互掩護。例如1艘潛艦以10節速率機動約15分鐘，另外1艘潛艦則以1到2節傾聽。15分鐘之後，機動的潛艦減速至1至2節，另1艘潛艦則加速到10節30分鐘，以此類推。

速率10節的潛艦作為探針使用，該航速能提供較佳的機動力、雜訊也不大。航速1至2節的潛艦作為火力掩護，當「探針」發現的目標或向其開火，將遭到火力掩護艦的攻擊。

第三，誘敵戰術。這個戰術需要1艘扮演誘餌的潛艦，在進入敵人可能隱藏的區域時，以高速（25節或更高）機動，製造清晰的雜訊，其他潛艦則保持隱蔽，等待敵艦向我方誘餌艦開火並暴露位置後，對其發起攻擊。

由於誘餌艦高速航行，被動聲納工作效果差，其他潛艦應及時向他提供聲納訊息妥為運用這個戰術，能夠消滅敵人整個狼群，但會使誘餌艦處於危險之中。類似的另一個做法，是1艘潛艦打開主動聲納，遭到目標攻擊時而曝光位置，此時，隱藏在旁邊的另1艘潛艦便能攻擊目標艦了。

第四，聲東擊西。目的是驅趕目標，使其到達有利於我方的攻擊位置。例如A、B兩艘潛艦分別位於目標的兩側，當A駛向目標艦，目標艦開始規避時，可能會高速逃向B，對B而言就是一塊到口的肥肉。

第五，三棲聯合作戰。水面艦、飛機、潛艦聯合作戰效果最大，只要水面艦或飛機發射魚雷或深水炸彈，目標潛艦必然進行規避，此時我方潛艦即可進行獵殺。唯一的危險是魚雷發射後必須切斷導線，此時魚雷喪失敵我識別能力，可能會誤傷我方潛艦。

不排除去年10月份美軍海狼級潛艦康乃迪克號，就是在解放軍這些協同攻擊一驚一嚇中倉惶逃命而撞山。

載人與無人潛艦的協同作戰

除了載人潛艦，還有無人潛艇（Underwater Unmanned Vehicle, UUV），而且全球現有軍用UUV類型和型號眾多，隨著網絡中心戰、分散式作戰、無人智慧作戰的發展，以潛艦+UUV為核心的協同反潛作戰，已經成為主要的作戰樣式。

潛艦的隱蔽性好、對敵感知能力強、突擊威力大等優勢，有了UUV的助陣，可大幅擴大以潛反潛的優勢。

潛艦與UUV協同，一般讓UUV擔任警戒，主要在執行危險任務，使潛艦遠離敵人探測和攻擊範圍，提供了潛艦的安全性，保護「有人」的高價值目標。由於UUV的尺寸、動力、聲磁等匿蹤特徵優於潛艦，不但行動隱蔽，還可抵近敵人偵察或攻擊。

UUV可在繁忙水道、敵人反潛封鎖區、水雷區、敵人基地、陌生海域、近海淺海等高危海域執行任務。UUV部署使用靈活，搭載方式包括水面艦艇、潛艦、預置平台布設或自由航行至任務區，也可由潛艦背負、魚雷管發射、導彈管發射。

如果採用分布式作戰，多功能、多平台UUV組網，不但可增強戰場感知能力，更可大幅強化潛艦與UUV群組協同作戰能力。若再加上自主的「察打一體」UUV，更可發揮人工智慧作戰的優點。

「有人」潛艦與「無人」潛艇協同作戰是當前潛艦作戰的主流，其中最重要的就是水下與水面的通信問題，解決了通信問題，才可能組建完整的指揮管制體系。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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