日前「台積電」於美國亞利桑那州舉行上機典禮，同時宣布加碼在2026年以前建造第二座晶圓廠。一系列的動作除了讓外界相當擔憂外，台灣在蔡英文政府的主政下，過去所擁有的優勢正逐步流失，許多政治資產更是前人努力留下來的。

從2016年以來，兩岸關係隨即冷凍，不諱言美中關係也跟著起了化學變化。2017年美國總統川普上任，美中關係進入4年的對抗、競爭期，連帶的也衝擊兩岸關係的發展，各式各樣兵凶戰危預言鋪天蓋地而來，2021年拜登上任，雖持續與北京保持聯繫，但依舊脫離不了大國競爭的主軸。

先以外交的角度來說，原先馬政府卸任前仍保留22個邦交國，至今蔡政府任內僅存14個邦交國，與我國斷交的國家，像是巴拿馬在斷交前與中華民國維持一世紀的友誼，台灣除了折損長年的友誼外，更重要的是能和中華民國維持一世紀邦誼的國家已相當稀少，如今這份邦誼在蔡政府手上徹底消失。

馬政府時代原先能以「觀察員」身分參加世界衛生大會與國際民航組織大會，如今因兩岸關係生變，台灣不但無法正式參與，連帶地因台灣無法參與相關組織活動，引發兩岸不必要的緊張與對抗。

在國防安全中，原先兩岸仍有「海峽中線」默契，雙方的機艦維持一定的禮貌不越界，如今因今年8月美國眾議院長裴洛西訪台後，解放軍透過機艦越過中線，打破半世紀的軍事平衡，雖然美軍也以同樣手法派遣軍機逼近大陸沿岸，美國政府更持續要求北京當局切勿越紅線，但仍舊無法改變解放軍頻繁的穿越/否認海峽中線的事實。

在經濟民生部分，2022年6月，中國大陸官方突然暫停我國的石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入造成我漁民苦不堪言；今年8月因裴洛西訪台，大陸為表示報復，接連針對我上百家食品與糕餅業者提出禁止進口的要求；12月8日以「註冊訊息不完整」為理由，再傳出我100多間水產業者無預警地遭到對岸禁止輸入水產品，這次受害的包括：魷魚、秋刀魚、吻仔魚等；12月9日對岸針對台酒的玉山高粱酒、台啤、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等禁止出口，中國大陸一系列的對我發動「經貿戰」，在無法找到替代市場的情況下，長期來看台灣的損失恐會更大。

如今台積電在美中對抗下部分投資美國，雖然台積電多數廠仍根留台灣，但長期而言，台積電仍擁有多少談判優勢？畢竟政府目前的「親美抗中」路線，台灣幾乎一片倒向美國，在失去談判籌碼下，台灣又有國防安全的考量與顧慮，眼見兩岸關係無法改善，民生經濟將是首波受衝擊的對象，屆時無論有再多的「XX國家隊」，台灣的市場終究無法消化如此多的商品，而國際間有再多的友台、挺台聲音，對於台灣受傷的廠商而言仍舊起不了作用。

（作者為淡江大學戰略研究所博士生）