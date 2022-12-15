04 教師節的不同

一般來說開學是九月份嘛，大陸的教師節是9月10號。

但9月10號那天，台灣校園裡沒有任何動靜，後來才知道，原來台灣的教師節是孔子誕辰，9月28日。

果然，當天就能看到跟老師說教師節快樂、寫賀卡給老師的同學了，系辦的走廊裡，也擠著畢業了的學長姐，他們風風光光地回繫上看望老師、感謝師恩。

至於大陸的教師節為什麼是9月10號呢，有兩個說法，第一個是9月10是教師的諧音。第二個聽起來比較可靠，《禮記》有言：「禁於未發之謂豫，當其可之謂時」，一開學就迎來教師節，讓學生在學期伊始就養成尊師重道的好習慣。

05 歐趴糖ALL PASS

台灣校園裡還有一個神奇的習俗——歐趴糖！歐趴是「all pass」（全部通過）的諧音，收到學長姐的祝福糖果，期中期末全部學科通關，all pass！

大一時，世新有個很棒的制度叫「新鮮人守護神」，由一位繫上優質大學姐帶我們班上二十多個新生，每個禮拜一堂課，帶我們巡禮校園，帶我們參與服務性學習（我還記得當時去的是流浪狗之家），

期中期末時，學姐還會給我們送歐趴糖，也就是用一個小的禮品袋裝著的一些糖果啊、巧克力、餅乾等等。

期中期末時段，課間時會聽到坐窗邊的同學大喊：「晉緯！你直屬來了！」「海珊！你直屬來啦！」我們就知道，是直屬給自己送祝福來了，整個場面會特別溫暖，甚至有一種小時候放學，家人來接自己回家的那種驕傲和幸福感。

聽說，南部和北部的歐趴糖還不一樣，比如台北就比較含蓄嘛，送小巧精緻的一袋糖果，講究的還會在包裝袋上別一張小卡，寫上密密麻麻的寄語。

南部的歐趴糖則會是一大紙箱，搬歐趴糖感覺是在搬半個學期的口糧，我想南部人身上都有一個「阿嬤」的特質，怕你吃不飽。

歐趴糖還有一些禁忌喔，聽說是只能上送下，如果送學長姐，會害他們被二一，而收到的糖不能分給同屆，也不能重新包裝送人，不然會把自己的分數送出去。

我懷疑這會不會是糖果商製造出來的營銷手段，期中期末時期，連鎖超市便會樹起歐趴糖專櫃，糖果銷量往上飆，所以呀歐趴糖真是台灣校園文化很特別、也讓校園氛圍很溫馨的存在。

說到讓校園氛圍變好，還有一個有意思的活動，「交換禮物」，每個人準備一個同一價位的神秘禮物，跟社團或系學會的朋友抽籤交換，通常在聖誕節或跨年期間舉辦。（《赴台就讀的校園文化衝擊》之三）（廖小花/台師大陸生）