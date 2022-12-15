大陸「新十條」防疫措施的頒布，意味動態清零政策的正式鬆綁。一般預料，隨著明年全國人大、政協兩會召開後政府人事底定，大陸將進一步解封，屆時兩岸往來的制度性障礙即將排除。然而，在近三年的疫情期間，無論是國際情勢、兩岸關係，以及兩岸各自內部，都發生了很大的變化，以致疫後的兩岸經貿交流，勢必充滿許多挑戰。

首先，在國際情勢方面，2020年新冠疫情爆發迄今，歷經政黨輪替的美國，仍將大陸視為「最重要戰略競爭對手」，不但絲毫未稍減對大陸的遏制，還層層加碼、且精準打擊。拜登上任後不但未取消川普對大陸課徵的關稅，還加速推動美中科技、產業鏈、金融等各個領域的脫鉤。雖然歷經幾次的磋商，美中達成兩大國管控分歧的共識，美國甚至表明可與大陸在某些領域「再掛鉤」，但也明白揭示未來將是與陸全面競爭的「決定性十年」，美中將建構成更為清楚的鬥而不破的對抗格局。

其次，在兩岸關係方面，自2020年以來也產生了相當大的變化。雖然兩岸經貿結構並未有顯著改變，大陸仍是我最主要出口、投資地區，也是我最主要貿易夥伴；但由於兩岸政府根本上已停止往來，且近年來無論是在疫情防控上的齟齬、大陸軍機繞台的常態化，或大陸對台農漁產品的禁運，都讓台海兩岸間的不信任與誤解，由政府延伸到民間社會。隨著大陸民族主義的升溫，有大陸研究機構針對城市居民進行調查，有超過5成的受訪者表示支持對台武統。亦即若兩岸對峙僵局再不化解，有任何擦槍走火，將可能如星火燎原，兩岸的對撞將由政府蔓延到民間。

最後，在兩岸各自內部方面，習近平二十大的順利延任，代表短期內大陸內部已無能夠挑戰習近平的政治力量；故習近平可專心致志實踐國家發展目標，不需進行不必要的對抗。因此，中共一方面將以「說好中國故事」取代「戰狼外交」；另一方面，則將導正近兩年來過左的產經政策與過嚴的清零防控，讓經濟發展回到施政主軸。至於台灣，11月地方選舉的結果，某種程度反映了民眾對經濟民生的焦慮與迫切感。

疫後兩岸經貿交流，受到上述國際情勢、兩岸關係、兩岸各自內部等因素的交錯影響，預料將面臨兩大挑戰：一是美中對抗下的地緣政治變化，將讓大陸台商由過去的左右逢源變成左右為難，有更多台商將被迫選邊站；二是兩岸民族主義的升溫與對抗，會讓兩岸經貿交流被賦予更多政治想像，但也更容易動輒得咎。因此，無論是台灣經貿團體赴陸，亦或大陸經貿團來台，相較過去都將面臨更多的批評與更大的壓力；例如此次台灣兩岸企業家峰會赴陸，目的是為爭取兩岸產業的進一步合作，但也遭受部分民間團體質疑此為配合中共的經濟統戰，讓台灣被鎖進大陸設定的兩岸經濟一體化策略。

雖然相較過去兩岸經貿交流的挑戰增加，但由於疫後兩岸都希望回歸民生經濟，因此，疫後兩岸經貿交流，仍存在相當的機遇；特別是在美國擴大對陸壓制下，大陸更希望透過台灣突圍。因此，台灣如能在不違反美國禁令的前提下與陸方合作，將可藉由兩岸產業合作，為兩岸對話創造空間，也為兩岸的和平穩定創造更多有利條件。

然而，疫後的兩岸經貿交流有幾個面向需要注意：首先，政府應制定更靈活、彈性的兩岸交流規範，避免不合時宜的法規與過度僵化的意識形態，限制了台灣經貿團體在兩岸經貿交流的空間與活力。其次，台灣經貿團體也必須與社會進行更多的對話、爭取更多社會的支持，以避免台灣社會的誤解，而被貼上不必要的政治標籤，甚至讓兩岸經貿交流被視為跨海峽政商聯盟的合謀。最後，兩岸經貿交流影響的不只是政府或企業界，而是台灣整體社會，因此，應由例如海基會或相關經貿團體牽頭，針對兩岸經貿交流的方向、目標甚至戰略，邀集各界進行更多元的討論。

美中雖有對抗，但亦有對話；隨著美台關係的升溫，台海兩岸更應增加對話防止誤判。因此，如何透過有序的兩岸經貿交流，為疫後兩岸對話展開契機？將是台灣各界都必須面對及思考的課題。