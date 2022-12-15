因為中美是兩個具有全球影響力的大國，所以它們之間的競爭對世界各地的國家都會有影響，特別是對身處亞太地區的國家和美國的盟友壓力更大，前者因為地理因素，後者牽涉到立場和忠誠度的問題。

選邊就像將所有雞蛋放在一個籃子裡是不明智的，而真正選邊的國家也不多。連美國的鐵桿盟友也沒有幾個「唯美馬首是瞻」完全跟著美國與中國對抗。絕大多數國家不想選邊，也沒必要選邊，都在悶聲發大財。新加坡算是比較敢言，多次明確告訴美國，新加坡乃至整個東南亞都不希望被迫選邊。新加坡能夠成功在兩強之間游刃有餘令人佩服。有意思的是，拜登政府自己也說，沒有強迫其它國家選邊。中國領導人訪問沙烏地阿拉伯，拜登政府很著急，但也只能表示，沙烏地阿拉伯作為主權國家有權利發展對自己有利的雙邊關係，美國不會迫使沙烏地阿拉伯選邊。

從小布希到川普，美國政府有要求他國選邊的慣例。雖然拜登政府表面上沒有強迫其它國家選邊，但實際上或明或暗一直在施壓盟友緊跟美國對抗中國，讓一些盟友苦不堪言，比如以色列。

美國往往將一些正常投資提高到國家安全角度。以色列學者跟我講，海法港準備擴建時，海法市先聯絡美國大使館，希望幫忙找美國公司來建新港，給美國首先拒絕的權力（right of first refusal）。這給美方很大面子，但幾個月過去美方杳無音訊。後來海法市公開國際招標，2015年上海國際港務集團中標，2018年正式啟動港口建設工程，並獲得了25年海法新港碼頭運營權。

從川普到拜登，美國兩屆政府軟硬兼施，給以色列巨大壓力。美方的主要理由是，海法新港離美軍第六艦隊停泊的地點太近，便於中方窺探美以軍事情報。以色列朋友笑稱，難道中國這麼笨，要花巨資搞這麼個大工程來刺探情報？在港口附近租個房子不就行了？2021年9月1日，上港集團海法新港正式開港，也算是美國盟友成功抵制美國壓力的一個案例。

當今世界已經不是美國獨大的單極世界，美國自己還不習慣或不願面對這個現實，但大部分國家包括美國盟友都心知肚明。大部分國家都希望跟兩個強權維持良好關係，這樣最符合它們的國家利益。中國是120多個國家最大的貿易夥伴。很多情況下，這些國家積極發展跟中國的經貿關係，同時維持跟美國的安全夥伴關係，從而形成了目前的雙軌國際政治經濟新格局。這種局面將繼續維持下去，絕大多數國家顯然是希望中美和平共處的。

（作者為美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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