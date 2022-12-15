民進黨黨主席之爭在賴清德登記參選之後定於一尊，角逐總統大位的局已經展開，儘管還差一步，黨內仍有一番廝殺，但幾無懸念。反而是國民黨角逐者眾，充滿變數。其中尤以朱立倫和侯友宜的互動最受矚目。

外傳朱立倫和侯友宜已取得相當程度的默契，朱立倫很可能不會爭取2024總統，而是會替侯友宜盡量鋪平參選總統的道路。如果朱立倫只是扮演造王者的角色，國民黨內也容易定於一尊，全力對外。

朱立倫的能力強過侯友宜，侯友宜的形象強過朱立倫。模仿美國民主政治的台式選舉，候選人的形象高於一切，能力從來不是主要考量。

形勢比人強。朱立倫幾乎不具備參選總統的客觀環境，社會大眾普遍不喜歡朱立倫，在民調上，朱立倫始終都是敬陪末座。所有相對不捧民進黨的媒體，即使是網路自媒體，也幾乎找不到任何支持或歡迎朱立倫參選總統的聲音。

朱立倫當然想選總統，但即使透過國民黨機制的運作，創造朱立倫代表國民黨參選總統的結果，社會反彈的強度也超過朱立倫能承受的程度。若朱立倫代表國民黨參選，雖然還是能讓許多藍營支持者含淚投票，但風險和代價過高。

在朱立倫爭取黨內初選的情況下，即使侯友宜一聲不吭，蹲在新北侯侯做代誌，以九合一新民意來證明韓國瑜過氣；但郭台銘參選機率大增，柯文哲更是如同憑空撿到天上掉下的禮物。朱立倫參選，足以讓他立即成為藍營的箭靶。

如果朱立倫和侯友宜兩人進行黨內初選，朱立倫輸給侯友宜，不僅面子盡失，也會讓自己政治生命提前終結。而黨內初選民調，如果是由朱立倫贏過侯友宜，操作上或許有可能，但由朱立倫獲勝的結局，卻極難取信於社會大眾。

對朱立倫來說，既然民意認為侯友宜最強，朱立倫不需爭2024，還不如等2028甚至2032。侯友宜如果贏得總統大選，朱立倫會成為無私的造王者，若侯友宜落選，朱立倫更能順理成章參選，而侯友宜需要朱立倫負擔徵召或相關協助。

當朱立倫和侯友宜彼此有默契並相互合作，成功營造侯友宜準備參選總統的輿論環境，即使是韓國瑜，也幾乎不可能願意和侯友宜競爭。侯友宜高民調的印象已深植人心，韓國瑜如果表態想和侯友宜競爭，要承受的風險和代價太大。

因此，對朱立倫最有利的，就是讓社會大眾先認為自己很希望選總統，再以大公無私或無私無我的表現，提名最強的候選人並扮演總教練的形象。如此，雖然朱立倫依舊不得人心，卻能在藍營支持者心中，埋下未來相對好的種子。

侯友宜代表國民黨參選總統，郭台銘極可能根本不會表達想選總統的態度，柯文哲也會需要付出更大的努力，才能立足於三腳督之中。侯友宜無庸置疑會選擇親美的立場，但會表現出相較民進黨不與大陸對抗的姿態，畢竟只要展現出一點緩和兩岸的態度，就足以拉攏害怕民進黨繼續執政的藍營支持者。

（作者為民意調查文教基金會祕書長）

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