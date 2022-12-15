民進黨敗選檢討會，居然將大陸的TikTok（抖音）也列入敗選原因之一，除提出禁止使用外，並建議我國可以研發出替代抖音的軟體，對此數位部長唐鳳也表示認同。

被日本譽為「天才IT大臣」的唐鳳經常有驚人之舉，除疫情期間弄了個「簡訊實聯制」就沒見他辦過幾件正事，尤其是六聲道演繹「電鍋蒸口罩｣更是笑掉國際大牙，原來｢IT天才｣就這點本事？

花了211億成立｢數位發展部｣，第一件事竟然是推廣「台灣雲市集服務」，美其名是協助中小微企業轉型，其實說穿了也不過就是用公帑成立一個外送平台，與民間現有外送機制爭利罷了。唐鳳的答覆是透過這個系統， 本身也提升資安，這是產業資安，與資安工作有關。花巨資在這蠅頭小利上足見唐天才的功力了。

老百姓要的是真正的資安，也就是國安，現在網路詐騙、網路色情氾濫、網軍更是大肆橫行，唐部長怎不去管管？連印尼外傭都可以境外投票了，台灣還必須返鄉用紙箱投票，好不好意思？現在大陸已進入「無現金社會」，用移動支付就可以了，台灣慚不慚愧？不！慚愧的不是台灣人民，是台灣的政府官員，你們還要落後到什麼時候？

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