蔡政府九合一選舉敗選，內部刮起一股「整頓風」，兵役延長與否也列其中，唯迄今尚無定論。兵役要否延長，兵制要否檢討，承平時期可展延，但現在連外人都說「台海是舉世最危險之地」，則兵役問題的解決，乃成為刻不容緩的燃眉之急。

但是，蔡政府就是有「皇帝不急，急死太監」的本事。主管此一事務的眾將官們，也都成了鋸嘴葫蘆，不敢多吭一聲。筆者當兵出身，服務軍旅數十年；看在眼裡，急在心裡，不得不對這些軍頭們說幾句重話。

這些軍頭想必都讀過「孫子兵法」。孫子兵法「九變」一章中說：「將有五危」，它的全文是「故將有五危：必死可殺，必生可虜，忿速可侮，廉潔可辱，愛民可煩。凡此五者，將之過也，用兵之災也。覆軍殺將，必以五危，不可不察也。」

上述孫子的這段話，採用大陸作家李零在他的「兵以詐立」書中的一段話，可以簡單說明；亦即「危在什麼地方？主要是性格偏執，鑽牛角尖。孔子說，人有四大毛病，要徹底根除，一是臆測，二是偏執，三是頑固，四是主觀。也就是所謂意、必、固、我。這四個字是論語『子罕篇』的話，全文是『子絕四：毋意，毋必，毋固，毋我。』」大意是孔子反對臆測、必然、固執和私心。

環顧蔡政府內部以及蔡總統本身的「意、必，固、我」，固已昭昭在人耳目，而我們身繫國家安危的軍頭們，除了有這「五危」和「四弊」之外，更有叫人「含笑去死」的軍頭，以致兵役是長是短，至今莫衷一是。台灣今天的危疑震撼，容許我們的所謂「三軍統帥」，如此輕忽傲慢嗎？准許我們的眾將官們如此散慢無知嗎？

關於戰爭問題，孫子兵法一開頭就說：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」；又說：「亡國不可以復存，死者不可以復生。故明君慎也，良將警之」。然而，如今問題的最關鍵處是，我們有「明君」嗎？我們有「良將」嗎？每一想到孫子語重心長的這句話，心中就慘惻不已。

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