疫情是製藥大廠的貴人。輝瑞這一波在全世界賺麻了。全球過往新藥上市、新疫苗上市的嚴格規範，面對新冠，全部被無視。漫長昂貴的疫苗跟新藥開發過程，全部被推翻。一句緊急，推倒規則。

輝瑞2022年營收創新高。預期全年營收有1000億美元。其中，新冠疫苗320億美元，新冠口服藥220億美元。佔了輝瑞超過一半的營業額。不但是盆滿缽滿，而且疫苗都變成戰略物資。各國得跪求，重金購買，一些國家還被迫簽下喪權辱國的不平等合約。再者，就是賺不到中國的錢。可急了。

汙衊中國疫苗無效，是第一步。儘管香港研究報告，三劑中國滅活疫苗，效果跟三劑輝瑞疫苗一樣，或稍好。但不管，就是要說中國疫苗無效。

接著，要打亂中國應對Omicron的步伐。中國要穩穩地逐步放開，做好準備，但是要逼迫中國，立刻、馬上給我放開，在許多人的鬼哭神號，跟網紅專家的呼應下，公衛不敵民粹。

放開之後，當然就是醫療擠兌。這時候，藥廠的公關跟廣告，水軍跟業務員，馬上收效宏大。居然，「輝瑞神話藥」光速上架，還可以上網銷售了。幸好，一天立刻又下架。

要知道，「輝瑞神話藥」，原始上市，是治療愛滋病的。是針對65歲以上，或是可能轉為中重症的特定患者。而且孕婦、肝腎跟凝血功能異常的人，是不可以服用的。藥效呢？眾說紛紜。可是大陸在2022年2月就突然進口了十幾萬劑「輝瑞神話藥」。在12月，又突然全網上架。

可是網紅專家不是說，Omicron 99.5%完全不要去醫院診治？不是無症狀，就是只要喝開水休息？那，又何須急著上架「輝瑞神話藥」？中國大陸境內的眾多藥品，不能治「大號流感」？這3年來，大陸治療新冠，不就是靠中藥治療？療效不是遠超西方國家，而且後遺症更少？而且cp值高。那有什麼理由，硬要進口一盒2980元人民幣的神話藥？

廣州不是既沒有多少中重症，也沒有死亡？那，憑什麼要趁亂推銷「輝瑞神話藥」？真是神也是你，鬼也是你。

有一種人，在2021年初，就跟歐美同聲，說要跟病毒共存。那時可是致死率高的Delta呢！那之後，美國又死了幾十萬人。其實中醫才真正是跟病毒共存。但中醫的跟病毒共存，是保護人命的共存。而不是像歐美，用幾百萬條人命，物競天擇的「共存」。

專家的「共存說」，2年了，現在病毒都從Delta變成Omicron了。現在又說，只是流感了。許多人還說根本沒事，封控只是壓迫「人權」。那，為什麼一邊說這只是流感，一邊還強力推銷輝瑞疫苗跟輝瑞神藥呢？

許多人對於西方製藥廠、生技大廠的政商與輿論實力，是毫無警覺性的。一個有美國政府背靠，在製藥界呼風喚雨，有百億美元公關廣告費的美國大廠，對於輿論、醫療界、學術界翻雲覆雨的控制力，可別小看人家。

而巨獸級的國際藥廠，有許多家，大家都垂涎著14億人的市場，多少專家等著拿製藥大廠的研究費？多少混各種圈子的人跟企業，靠製藥大廠過得滋潤？也需要跟西藥廠搞好關係，拿到各種資源，得到西方吹捧。而藥廠的公關費+廣告費+研究費，海量金錢，就是海量的聲勢與資源。而且，還有歐美可以做靠山。

許多力量在中國，長期製造的一種集體潛意識是：「歐美代表進步自由科學正確，中國代表落後閉鎖高壓愚昧」。所以，明明中國拯救人命，也是錯的。中國放開了，還是錯的。許多學者，不肯努力踏實研究，而是靠著自己的地位，努力做西方鸚鵡。說話做事，八句真，關鍵處，塞個兩句話。

醫藥產業實在太龐大了。製藥廠、醫療器械廠從研究報告、學術圈、操盤輿論、業務分潤，對許多國家跟地區的醫藥業，根本是一條龍控制。最後用操縱學術跟輿論倒逼政府妥協、棄守。這些在其他國家，都是天天在發生的事。

醫療是政府施政，人民生活的重要環節。要警惕資本、國際資本對醫療、醫藥的逐步吞食與控制。

（作者為作家）

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