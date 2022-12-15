立委陳玉珍赴廈門與對岸官員溝通返台後表示，大陸支持小三通盡快復航，記者詢問小三通究竟卡在哪一環，陳玉珍坦言，在立法院多次質詢衛福部、陸委會、交通部後發現，「現在大概只有蘇院長還有疑慮」。水落石出，小三通障礙在蘇貞昌。

小三通障礙在蘇貞昌

兩個跡象足以印證陳玉珍的觀察：首先，陸委會曾經表示我方CIQS（海關等前線人員）已經準備好，反問陸方為何還沒到位，陳玉珍此行見到福建當地台辦、海關等主管官員，陸方回饋4個字：準備好了。其次，陸委會曾經表示小三通復航還需考慮兩岸疫情管制，港媒最新消息顯示，大陸下個月將以廣東、福建試點入境「0+3」新政，廣東對應香港，福建當然就是對應台灣。

3年來有關鬆綁兩岸交流、復航小三通的消息，如果都是「狼來了」，那麼，幾乎可以肯定，現在是恢復小三通障礙最少、可能性最大的時刻。關鍵因素在大陸官方不再「動態清零」，北京、河北的輕症、無症狀患者正快速飆升、快速康復中，大陸「群體免疫」將逐步完成，與境外就不存在所謂「免疫鴻溝」。福建願意給陳玉珍、陳福海等人開「綠色通道」，並派出官員溝通，背後一定是北京下指導棋。

兩年來，《旺報》多次呼籲兩岸政府擱置政治分歧，善用民間力量、非官方管道、複委託模式，就防疫和恢復兩岸交流進行溝通。無論是早期武漢包機的一波三折、去年BNT疫苗採購的柳暗花明，兩岸最終都能以類似方式展開溝通，出現實質突破。

陳玉珍作為金門選出的立法委員，背負著選民的壓力，願意為金門人念茲在茲的小三通復航穿梭兩岸，乃為所當為，掌握權力的人理當謙卑尊重，蘇貞昌身為最高行政首長，卻跳出來搗亂，真讓人憤怒、寒心！

蘇院長所謂「陸客搶藥說」令人瞠目結舌，政府本來就沒有恢復陸客來台，何來陸客？據媒體報導，大陸「0+3」初期階段僅限閩台、粵港探親或緊急事由往來，明明是造福離島居民與長住大陸國人的好政策，怎麼會卡「自己人」？至於擔心大陸疫情燒台灣，更是違背科學的胡扯，台灣社會已經做到對omicron群體免疫，已向全世界開放國境，哪裡需要擔心大陸傳染過來？

重啟交流 舒緩台海情勢

蘇院長管得到交通部、衛福部，但兩岸事務是總統的職權。立法院針對小三通的詢答，交通部、衛福部都推給陸委會，代表此事的決定權在蔡總統。今年國慶講話，「我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢」，一字一句出自蔡總統之口，難道蘇院長忘了嗎？閣揆已經進入倒數計時的蘇貞昌，居然還在踐踏憲政分際、越俎代庖，置人民訴求不顧而惡意卡關小三通復航，蔡總統要忍嗎？

回到蔡總統今年國慶演說的兩岸段落，「恢復兩岸人民交流」與「舒緩台海緊張情勢」之間的邏輯，總統已經表達得很清楚。如今，既然兩岸邊境局部解封已成定案，兩岸都認同「逐步恢復」、「健康有序」是首階段的重點，那麼小三通在農曆新年前復航，就不應該有任何阻撓和延宕。

一波波冷鋒過境台灣，寒意逼人，兩岸情勢也冷到不能再冷，但「暖」起來並不難，即將過年，只要讓人回到家，得到家人的照顧，心很快就會溫暖。有序復航小三通，讓在台陸配、陸生順利回家團聚，讓在陸台商、台生安心回家過年，讓離島人民開心重啟閩台事業。保留兩岸和平希望的微弱火種，就靠小三通這根「火柴」了。