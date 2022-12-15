提起「殺豬拔毛」，老一輩想到的可能是很多老榮民身上的文字刺青「殺朱拔毛」，那是在國共內戰的氛圍下，用諧音表達出對於朱德與毛澤東的敵視。（1930年代，朱德在中共黨內的排名，是在毛澤東之前）。後來兩岸融冰，老榮民可以回家探親，那些刺青還曾經造成不少困擾。

年輕人理解的殺豬拔毛，從文字來看來理解，當然不會錯，確實就是殺了豬、要拔毛，但是背後其實大有玄機。

殺豬當然要拔毛，這是因為豬毛難以下口。有句名言說：「死豬不怕開水燙。」，反映的其實是殺豬拔毛的進行程序。豬隻屠宰之後，再用滾水燙過，方便進行初步除毛，這時豬隻早就已經死透了，當然不怕開水燙，燙死豬的目的就是方便拔毛。

但是拔毛可不是那麼簡單而已，其中還牽涉武器經濟學。這是因為豬鬃是清理炮筒的重要材料，一度更是輝煌的產業。

豬隻全身都有毛，但豬鬃只是豬頸背部生長的剛毛，以前可以拿來製作牙刷、鞋刷、梳子等各種生活用品。早在清朝後期，中國大陸的豬鬃加工製品就出口世界各地。1920年代，更出現了號稱「豬鬃大王」的古耕虞，獨佔中國對美國的豬鬃出口。

台灣也曾經有豬鬃加工產業，當時多數的屠宰場用開水燙過死豬之後，豬毛都當成廢棄物直接隨著污水流入排水溝。但是就有頭腦動得快的商人，從污水中撈取豬毛，挑出豬鬃，用手工方式清洗分類，再按照豬鬃的長短，分類販售給加工廠。

豬鬃的撈取與分類販售，是一門辛苦的工作。一來，早期豬隻屠宰廠的規模多數不大，脱落的豬毛豬鬃也少，蒐集的小業者必須召集工人到處去趕場，每到一地，先找簡陋工寮，可住也可動工。二來，傳統豬隻的屠宰，內臟與血盡出、屎尿齊下，怵目驚心；等滾水一燙，豬毛豬鬃脫落，一同落入溝渠，再流入排水溝，工人在溝渠與排水溝撈取的過程，必然充滿惡臭，清洗後的捆綁成束，則要靠工人用雙手綁緊，甚至用牙齒去咬緊綁繩，以免豬鬃掉落。有些工人為了趕工太過認真，後來竟因此而牙齒鬆脫，必須戴假牙，得不償失，但是那時懊悔也來不及了。

1980年代，中國大陸豬鬃加工產業在改革開放之後迅速崛起，處處都有加工，再集中大量出口，豬鬃因此被稱為「軟黃金」、「黑金」。

在此同時，台灣的豬鬃加工產業則因為利潤有限，漸漸消失，在台灣已經絕跡大概40年了。從此以後，台灣屠宰廠的豬毛豬鬃，絕大多數就當成垃圾處理，初期是清潔隊，後來由廢棄物清理公司處理，養豬協會也會收集當成肥料。

尼龍產品出現之後，豬鬃的功能被大量取代，如今只有炮筒刷子、高級梳子等還是使用豬鬃，但規模遠遠不如以往，多數地方的養豬場都已經沒人收集豬鬃了。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家）

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