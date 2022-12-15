轉型正義包括受害者、加害者及真相等3個面向：對於受害者有漠視、補償及平反的作法，至於加害者可以除罪、洗滌、審判或報復，而面對真相則可能失憶、調查及公布。除了戰後有紐倫堡及東京大審戰犯，第三波民主化以來，國際上的共識是漠視、失憶及除罪，或報復不可取。東歐進行道德洗滌，南非與拉丁美洲則以真相調查支應，而西班牙由內戰走向民主化，為了縮小打擊層面，戲劇性的作法是拆除佛朗哥的銅像，也就是所謂的東廠、南廠及西廠。

台灣自從民主化以來，對於受害者大致採取平反與補償並進的途徑，由228受難者擴及白色恐怖受害者，甚至還包括中共褒揚的烈士。對於加害者則認定元凶是蔣介石，或許再加上後來投共的行政長官陳儀，至於其他官員、特務或線民等幫凶，不管是長官或部屬，或許是避免尷尬，彷彿船過水無痕。蔡政府班師回朝，黨產會及促轉會儼然成了清算鬥爭國民黨的機構，忘了轉型正義的終極目標是挖掘真相、促成和解及獲致和平。

當下，民進黨政府把重點放在蔣介石銅像的移除，內政部近日還行文各機構，配合的單位最高可以獲得10萬元補助。另外，民間一直有呼聲著手「街道正名」，包括中山、中正及中國各省地名，也就是「去中國化」。盎格魯撒克遜人移民海外，思鄉之情，有美國的紐約及澳洲的新南威爾斯，日耳曼人有加拿大的新不倫瑞克，至於紐西蘭的國名則源自於荷蘭的熱蘭省，安平古堡又稱熱蘭遮。其實，原住民也有山川復名的訴求，至於平地，是否有可能完全恢復平埔地名？

拆除蔣介石銅像形同加以鞭屍，畢竟，留下來也可以視為歷史借鏡，未必就是加以膜拜或支持威權。更重要的是，究竟他對於台灣扮演什麼樣的角色？不管國民黨與中共的恩怨情仇，在那風雨飄搖的關鍵時刻，杜魯門宛如洗手的彼拉多，而毛澤東則揚言血洗台灣，劍拔弩張、一觸即發，匪諜藏身軍公教，尤其是在校園發展細胞組織，伺機配合解放軍侵台登陸，歷史重演，換作是李、陳、馬、蔡幾位總統，會有怎樣的作法？只能期待人權保障機制能將傷害降到最低。

誠然，有不少諸如陳明忠的共產黨真實信徒，無怨無悔，堪稱為良心犯。近年從《返校》到《流麻溝十五號》，浪漫呈現的則是學生參加老師的讀書會而被羅織，或許加上對於社會主義的嚮往，對於政治犯的同情可以理解。話又說回來，要是台灣當年真的被中共併吞，70年來又會有怎樣的動盪及掙扎，而這些人是否會自傲為民族解放前衛的英雄，或後悔？不管是反共或恐共，除非置身事外，雙重效忠匪夷所思，電影《同盟鶼鰈》或許會有一些啟示。

一些人的邏輯是，國民黨為外來政權，要取而代之，對蔣介石欲除之而後快，無視他所帶來的中華民國是拒共的堡壘，雖不知能否長治久安，至少可遮雨避風。更重要的是，百萬軍民隨他東渡，新移民已經他鄉變故鄉，何必拒人於千里之外？

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）