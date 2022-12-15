日本將修訂的「國家安保戰略」納入擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，這是自二戰後日本安保的最重大轉變。由於近年東北亞地緣軍事挑戰已威脅到日本國防安全及駐日美軍的戰備穩定，刺激日本在外交斡旋之餘，亦加速與美國合作新系統研發，就是要以具體戰力回應對手。因此由日本海上自衛隊新成軍的兩艘12000噸級神盾艦，不難看出日本已具體強化反彈道飛彈的作戰能力。

目前日本新神盾艦所搭載新的SPY-6雷達戰系及SM-2A攔截飛彈，已可將反飛彈涵蓋面向200海浬的經濟海域推進，北韓密集的彈道飛彈試射正好提供日本為反制中共「東風」系列飛彈的發展機會和藉口，強調此舉符合《日本防衛白皮書》的原則，值此美國反中浪潮，更可以趁機強化美日同盟到達新的階段。

美、日下一階段強化軍備的重點，聚焦於建構日本周邊海上的反飛彈系統及自主發展反飛彈能力，並強化日本防禦駐防在當地的各個美軍部隊安全。海上自衛隊已提升既有的軍事部署，並在未來幾十年全面提升日本海上力量。

未來美日同盟在東北亞部署的各種作戰部隊會擔任先發打擊的陣仗，藉以主動掌握地緣戰略的軍力優勢，遏阻中共對地緣戰略的擴張。當然也會相對激化當年「薩德系統」部署在韓國所引起的國際政治效應，尤其是中共的抗議及更多在日本周邊海空域進行常態軍事活動。

台日關係無論官方或民間一向友好，亦有可能在未來面臨共同的潛在威脅，但何以日本在已經部署新式軍備後，並未邀請台灣在東部外海參加部分的軍事聯演活動，以同樣向美國採購具有共通屬性的武器系統，建立起地緣條件相近的軍事安全環境，藉以嚇阻中共在西太平洋的軍事冒進。再者，日本的國防研究單位是否真以「台灣有事、日本有事」的理念誠心看待當前的台日連動效應，這些都是台日雙方該認真溝通的安全議題。

目前台美關係逐漸升溫，但台灣雖有長程預警雷達全天候對中國大陸監測，在今日台灣若要成為美國在亞洲「反飛彈聯盟」的一員，所需投資的成本已比20年前「戰區飛彈防禦」（TMD）更為「高、貴」，因為費用龐大，會對國內各項軍事投資產生排擠效應，因此我國在投資軍備更新換代以因應中共武嚇之餘，更有必要全盤深入了解美國在台海軍事布局的政治著眼及其目的，才能真正掌握台灣自主國防的正確走向。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）