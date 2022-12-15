賴清德「選而不競」民進黨主席，進而成為綠營新共主、2024總統大選準候選人的態勢，已至為清楚。相較之下，才在九合一選舉大勝的國民黨能否乘勝追擊，拿下更關鍵的2024政權決戰，還是又重蹈2020覆轍，悲劇重演？

說白了，還是國民黨自己能否一致團結對外的老問題。國民黨會不會推出目前聲勢、民調都最強的新北市長侯友宜來選總統？而這其中的布局成與不成，朱立倫都扮演關鍵性的角色。

朱立倫已當侯友宜的面公開說，2022選舉自己是總教練、最強助選員與配角，侯友宜才是最強母雞、主角與英雄，又說2024一定提名最強的候選人。話都說到這個份上了，其實無異於表態2024朱不會上場競爭，而會全力排除障礙，讓侯這隻最強母雞進場。

朱立倫當然很想選總統，但他並不笨，絕對看得出也算得出，他選總統的客觀環境幾乎不存在，所謂「大位不以智取」，即使他用盡心機讓自己能在黨內初選中勝出，試想泛藍支持者會信服嗎？整個民意又會怎麼看他？何況他如果在黨內初選敗給侯友宜，更是自取其辱，又何必呢？

若是朱代表國民黨選總統，可以預見，柯文哲必然信心大增，甚至郭台銘都會躍躍欲試，屆時反民進黨陣營、支持民意都會大亂，這樣的壓力、風險與責任，朱立倫擔得起嗎？

從任何角度、利害來看，朱都不可能會笨到去搶著選總統，何況以其年紀、歷練，未來還大有發揮的空間。他和侯有何默契、又如何微妙互動，營造出最強者上場射門的正當性，一舉拿下大力神盃，絕對比世足賽的冠亞軍決賽更精彩。