一般人很難把數位發展部和抖音、麵線聯想在一起，但號稱「天才IT大臣」的唐鳳就是有辦法。

美國參議院周三以口頭表決通過禁止聯邦人員在政府公務設備上使用母公司為中國企業的短影片分享平台TikTok（抖音的國際版）。這項法案還要經過眾議院通過，在獲得參眾兩院通過後才會送交拜登總統簽署完成立法。

但蔡政府比美國更厲害，更早宣布公務機關禁用抖音，而且還不用立法機關通過，直接由數位發展部宣布就算了。因為禁用只適用於公務機關，宣示作用大於實質作用，若是政府敢強迫TikTok從蘋果或谷歌的商店下架，恐怕年輕人將群起抗議。

而且美國禁用TikTok的原因和蔡政府也不同，蔡政府是抗中保台的一環，美國除了抗中之外，還有打壓TikTok流行的用意，因為美國廠商臉書、推特、IG和YouTube的很多用戶都被TikTok搶走了，即使各家紛紛改變演算法去學TikTok，還是不太有成效，所以改遊說政府來打壓。

號稱「馬達」（Ministry of Digital Affairs，簡稱MODA）的數位發展部，任務是要推動國家數位轉型和數位產業的發展，唐鳳擔任首任部長，她自己形容，數位部是「踩油門」的創新角色，「踩煞車」的監管任務將繼續由NCC等其他單位繼續主導。言猶在耳，現在卻變成數位發展「不」，起手式竟是宣布公務部門禁用抖音。

數位發展部成立時就命運多舛，籌畫數位部的政委卻在成立時發現新娘結婚時新郎不是他；然後是部內的司名和科名，如多元宇宙科，也引起很大爭議；接下來是高價租辦公室，裝潢費超高，整個數位部經費超多，還允許高比例的約聘僱人員，且領高薪，風波不斷。

大家本來期待數位部可以好好發揮了，結果唐鳳禁了抖音卻又搞出吃麵線宣傳訂餐軟體的梗，卻遭批評數位部發展「快一點Line點餐客戶服務系統」根本是畫錯重點，在民眾資安不保，連政府大官賴清德、顧立雄的戶政資料都外洩，詐騙頻傳、人心惶惶的時刻，數位部卻在跟Foodpanda、Ubereats搶生意。

其實政府推廣「雲市集」已行之有年，先前都是經濟部中小企業處負責，集合一些數位轉型可以用的軟體補助中小企業使用，本是一件好事，而且唐鳳吃麵線也是要幫「雲市集」宣傳，但卻搞成了反效果。

其實這也是數位部的問題之一，蔡總統成立數位部是為了履行政見，但目前就是數位時代，哪個單位沒有數位、不需要數位。於是數位部就將各部會有關數位的施政都搶來做，等於中途攔各部會的胡，搶人家的功勞，難怪大家心裡不爽，冷眼旁觀，看笑話。

因此數位部要好好再思考，先找到自己的功能和定位，然後規畫並做出一些老百姓有感的事，例如網路詐騙和數位詐騙的預防，網路假消息如何防治等等，而不是老是搞一些小成果、耍一些小聰明，好像只會搞噱頭。

數位科技的確是國家未來發展的命脈，數位發展部的成立讓國家跟得上世界的潮流，但徒「部」不足以自行，必須有能力承擔起其他部會無法做的數位計畫，做到唐鳳自己承諾的創新角色，否則只會坐實外界對數位部「漂白網軍」的質疑，花了那麼多民脂民膏，唐鳳得更加油了！

（作者為台北商業大學前校長）