九合一選後，民進黨未認真檢討失敗原因，反而聚焦在權力爭奪上，總統蔡英文對副總統賴清德參選民進黨主席，透過總統府發言人冷冷一句「祝福」，行政院長蘇貞昌語帶威脅說「有利有弊」，一向精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸認為，民進黨很有可能嬴得2024年總統大選，難怪蔡英文有恃無恐。

誤導輿論 直把民眾當傻瓜

不過，民進黨一些側翼學者、民間團體、網紅，對今年選舉「認知戰」的失利甚為憂心，由鄭文燦召集的檢討小組會議也認為，民進黨幾近全面的崩盤與認知戰潰敗有關；綠媒評論指出，「統派同溫層」社群平台極力抹黑「抗中保台」陣營奏效，其背後是中共的操控，藉發布假訊息形成對事件的錯誤認知，在同溫層內相互影響，形成封閉的民粹堡壘。民進黨若不能有效反擊中共認知戰，2024大選危矣！

行政院在這些錯誤認知下，貿然決定政府部門禁用抖音，殊不知禁用的結果，反而讓政府官員在同溫層內相互取暖，決策距離民意更遠。說穿了，民進黨輔選幹部與側翼鼓譟的所謂「中共認知戰」，本身就是一種「認知戰」，用來推諉施政不力的責任、堅持抗中的選舉策略，但完全禁不起事實與邏輯的檢驗。

譬如，台積電赴美設廠，一開始台積電不接受，創辦人張忠謀直言「成本太高」，後來台積電不但同意設廠，生產晶片還從5奈米提升到4奈米，連最先進的3奈米未來也會到美國生產，最初政府還極力否認，最後證實為真。台積電投資額從120億美元增加到400億美元，超過1千名工程師將前往美國廠工作。台積電全球獨特的經驗技術讓美國分享，因而增加的經營風險卻要獨自承擔。決策曲折的背後當然是地緣政治的考慮與美國的壓力。反對黨與學界出於良知的疑慮與批評，錯在哪裡？憑什麼指摘是「中共認知戰」？

再如大陸以「註冊資訊不完整」為理由，暫停台灣多項水產品及食品進口，民進黨政府與側翼認為這是大陸報復台美關係緊密、國際社會同情台灣的藉口，是大陸對台灣農漁民與食品業「養、套、殺」策略的運用，反對黨及其支持者卻「為魔鬼辯護」，誤導輿論、栽贓民進黨「抗中」。一些評論甚至把林智堅論文抄襲事件、陳時中阻擋BNT疫苗事件都認定為「認知戰」，簡直把閱聽大眾當成文盲與傻瓜。

政策失敗 歸咎中共認知戰

「認知」是人類思想的一種，人們在接受各式各樣的資訊後，會依據個人的價值觀與認同選擇接受、不接受或部分接受。換言之，認知是大腦對資訊篩選、思考的結果，人類有思想自由，自然也有認知自由，正如蔡英文總統所說「沒有人需要為他的認同道歉」。台灣有相當一部分人不認同民進黨把台灣帶往台獨，認同《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》體制，反對「抗中保台」，主張兩岸和平。他們出於自己的認同，不支持蔡政府唯美國之命是從，把最先進晶片製程與精銳工程師移往美國，憑什麼說他們是「中共在地協力者」，是在打擊執政黨？兩岸治權互不隸屬，應相互尊重，輿論反對民進黨出於抗中的選舉利益，拒絕遵守大陸法令，因而造成業者損失，憑什麼認為他們「為魔鬼辯護」？

事實上，民進黨政府並未縱放中共的「認知戰」，調查局於選戰期間，曾宣布偵破「中華微視」違法收受中資在台營運，涉嫌散布假訊息案件，其餘所謂「在地協力者」、「中共認知戰」的說法，全無證據可資證明。根據QuickSeeK大數據中心的統計，今年選戰綠營共166個粉專，比藍營116個多，但表現不如藍營。綠營粉專平均回文20則；藍營平均約30則。陳時中「免治馬桶」爭議事件，綠營粉專貼文平均擴散度64.5人次，落後藍營的142人次；高虹安論文抄襲事件，綠營側翼貼文平均擴散度143人次，也落後藍營側翼的182人次。很明顯，民進黨是敗在政策與議題選擇失敗，而不是「中共認知戰」。

如同日本學者小笠原欣幸對民進黨的忠告，台灣充斥著「不同意民進黨就是反民主」的思維，這種自認唯一真理的威權心態若不能革除，2024年就真的會政權輪替。