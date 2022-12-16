關於重啓小三通，蘇貞昌拋出了一個白癡說法：中國政府突然蓋牌了……到處在搶藥品，我們覺得事情不太妙。是，是不太妙，蘇的腦迴路不太妙，接受白癡說法的白痴民眾腦迴路也不太妙。

大陸清零的時候說人家「專制」，放開的時候又說人家會來「搶藥」，一個盡失民心仍貪戀權位的大官，終究還是丟出「抗中保台」牌護身，就賭支持者裡的白癡夠多夠蠢夠死忠。

所謂「蓋牌」，指得應該是大陸不再公布無症狀感染，為啥呢？因為取消了全員核酸檢測，沒有篩怎麼知道無症狀感染？所以此前公布無症狀感染的數字就失去了意義。

論「蓋牌」，民進黨政府才是大師級，這個政府打一開始就不願「普篩」，講一堆「偽陰」、「偽陽」這類陰陽怪氣的白癡說法，記得嗎？彰化縣衛生局的萬人血清篩檢，還被陳時中「政風處理」，鞭抽地方官員「執行瑕疵，便宜行事」，記得嗎？現在反倒講人家「蓋牌」，要臉不要臉？

論「搶藥品」，就更是玄奇。篩劑，疫苗大陸多的是，不需要外搶，所以蘇口中的「藥」應是指治療藥物。

首先，台灣沒有開放大陸旅行團入境，大陸也沒有開放自由行台灣，誰來搶藥？怎麼搶藥？鬼抓藥嗎？莫非在防台商自己人回台搶藥？

其次，新冠藥物需要醫師處方箋，領藥需健保卡，確診證明，大陸民眾有這些嗎？至於一般感冒藥，連衛福部長薛瑞元也對白癡說法挺不下去，改口稱「搶藥寄大陸的量有限，即便知名品牌一時有缺，也有替代藥品，不用太擔心缺藥」。

其三，新冠藥物，大陸「中國醫藥」與輝瑞已簽進口經銷協議，蘇貞昌該擔心的不是「小三通搶藥」，而是美國藥廠會不會因供應中國大陸，不夠賣給台灣？超前部署了沒？啊，我問了白癡問題，忘了民進黨一向「超慢部署」。

其四，即便是名牌輝瑞的藥物，大陸民眾都還嫌無效，嘲笑輝瑞CEO自己都「陽過」兩次，台灣有啥名牌新冠藥物供別人搶？況且，就算是一般感冒藥，要寄到大陸還得過人家海關的超嚴監管，台灣以為自己的藥物在大陸能快速通關嗎？金門高粱先解決吧。

其五，無論在台灣或大陸，輝瑞口服藥有副作用，因此限制很多，不是每個「陽過」都能服用，只用在重症高風險患者，一般人根本無法「搶」這種藥。

所以說，白癡說法騙白癡，蘇貞昌不提「蓋牌」與「搶藥」就罷了，一說出口就提醒台灣民眾，在疫情蔓延時，台灣不是缺東，就是缺西，疫苗搶不過官員，最後搞到連快篩都要搶，這是很久遠以前的事嗎？不，都是這兩年發生的破事。

說到底，小三通能引入多少陸客？大陸尚未開放國門，極少數有本事透過小三通來台的大陸民眾，出境再入境仍得面臨隔離檢疫，成本高昂，太閒來台灣搶藥？

在中國大陸結束封控政策以前，全世界都已進入「與病毒共存」狀態，蘇貞昌倒沒覺得「不太妙」，台灣自己都開始「共存」時，蘇也沒覺得「不太妙」，單單就大陸「共存」後你覺得不太妙？

行政院長腦迴路「不太妙」，被其統治的台灣民眾還真的「不太妙」，就因為民眾大面積覺得綠營治理「不太妙」，所以才給了民進黨一個「不太妙」的選舉結果。但檢討敗選檢討半天，該滾的院長還厚臉皮不滾，仍在炒冷飯抗中保台，我看執政黨拚連任是真的不太妙。

重啟小三通，主要受惠者根本不是大陸民眾，而是經常往來兩岸的台灣民眾，民進黨幹啥啥不行，折磨自己同胞你最行，「抗中保台」說穿了是「抗中虐台」，痛到的都是台灣人，看來民進黨還輸不夠，遠遠不夠。（作者為自由撰稿者）

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