德國前總理梅克爾在德國時代週刊12月7日的專訪中，爆出驚天大料。她親口承認，她跟時任法國總統歐蘭德，在調停俄烏衝突時，主導簽訂的明斯克協議一&二（2014，2015年）從頭到尾，是一場精心的騙局，目的其實是，為了幫烏克蘭爭取時間，以加強經濟與軍事實力，好對抗俄國。原來一切都是騙。

這核爆級的爆料，讓我們清楚看到，俄烏戰爭在怎樣的長期布局下發生的。烏克蘭本來是蘇聯的掌上明珠，獨立之後，卻逐步的在有計劃的操作下，倒向歐美。是長期而有效的布局，而不是自然的演變。

2010年的烏克蘭，親俄跟親歐美的勢力，起碼是勢均力敵，所以親俄的亞努科維奇，可以當選總理。可是，顏色革命已經開始長遠布局，烏克蘭以類似休克療法的節奏，擁抱資本主義跟市場經濟，於是國有資產不斷被賤賣，還把賤賣定義為「改革」。

國際資本跟烏克蘭的政商勢力不斷連結，美國跟索羅斯快速在烏克蘭成立近200個NGO，要對抗親俄勢力，怎麼辦呢？當然就要建構「烏克蘭民族主義」，要鼓吹民族狂熱。怎麼辦呢？二戰時，在烏克蘭是蘇聯打敗納粹的，烏克蘭有長期的納粹勢力，所以要擊潰俄國勢力，就自然而然得把納粹請出來。

所以，神奇的是，鼓吹民主人權資本主義的勢力，在烏克蘭竟然跟納粹支持者緊密結盟，這是有效的。西方跟納粹的共同敵人，都是俄國，敵人的敵人，就是朋友。他們有無盡的資源跟國際話語權，烏克蘭不斷的去俄化。

親歐美派，成功的在長期布局下，以一場顏色革命，在2014年發動政變，罷黜親俄的亞努科維奇，從此烏克蘭親美，以各種高壓血腥的方式，摧毀、殲滅烏克蘭內的親俄勢力。親俄的烏東忍無可忍，宣布獨立，烏克蘭當然就強勢軍事鎮壓，俄國跟烏克蘭就對幹起來了。

當時的烏克蘭，軍事實力弱，北約跟美國的軍事援助，還沒有建立連結，德國跟法國出面調停俄烏爭端，之後，歐安組織、俄國跟烏克蘭、頓巴斯地區政府，簽下明斯克協議，雙方停火，協議包括烏克蘭撤軍、政治改革等。歐美還對俄國承諾，不會接受烏克蘭加入北約，當時的俄國跟烏克蘭，強弱差距天差地遠。但普丁，相信了德國跟法國。

後來，烏克蘭不顧明斯克協議，繼續軍事鎮壓烏東，對俄裔人民種族清洗，而且要求加入北約，擺明了不遵守明斯克協議。普丁在8年後，2022年2月，對烏克蘭發動特別軍事行動。全世界的人，也都看到了，烏克蘭如何從美國與北約國家，源源不絕的拿到軍備跟軍事資源，而軍隊接受美國的訓練，跟拿到軍事物資，都需要時間，明斯克協議，給了歐美跟烏克蘭最最重要的8年。

事實上，2022年6月，烏克蘭前總統波羅申科，就公開承認，烏克蘭從來沒有打算要遵守明斯克協議。一切的承諾跟協議，只是為了拖延時間，好加強經濟跟軍事實力。而烏克蘭，也確實爭爭取到8年時間。只是波羅申科的政治分量，跟梅克爾的政治分量，實在是相差不可以道里計。

梅克爾承認，明斯克協議從頭到尾就是要騙俄國。這樣，我們就了解，為什麼歐洲看到烏克蘭對俄裔人民種族清洗，對烏克蘭崇拜納粹，對烏克蘭不斷挑釁俄國，都假裝沒看到，都假裝說，我們來了解看看。因為要騙俄國，因為還需要時間。

普丁現在終於知道，自己被騙了。如果2014年不甩德、法，那麼，即使俄烏終將一戰，也不會是今天的狀況，甚至，可能都不需要戰爭，問題就解決了。

兵不厭詐。國際軍事外交，不但不講信義，連人情、人性都不會在乎。最有人望的梅克爾，可以出面欺騙普丁，為了烏克蘭對歐美的戰略利益，烏東人民的命可以被犧牲，烏克蘭的納粹主義，可以被容忍。

中國人看到梅克爾的自白，要更警惕。國際間只講利益與權謀，對付俄國，可以如此無恥。對，我就是騙了你。哈哈哈，是你自己笨。那麼，對付中國，難道不會更理所當然、更不擇手段？

明斯克協議是歐美用來欺騙俄國，綁住俄國的武器，綁住俄國，好拖延時間，讓烏克蘭加強軍備，跟歐美加強軍事合作。那台灣呢？

美國當然支持台獨，但是，也希望拖延時間，好讓台灣多買武器、加強軍備，努力洗腦國際。所以，提到兩岸關係，美國一方面繼續語無倫次地敷衍中國大陸，一下子拜登說什麼，一下子國務卿說什麼，每天都有戲。政客保證什麼，承諾什麼，下一分鐘就不算數了，這根本是國際社會的潛規則，繼續在所有層面，加大支持台獨的力道。

台灣兵役已經確定要從4個月延長到1年了，後備軍人的教召，也從以前的室內看電影，變成戶外操兵、打靶，美國更要台灣繼續採購大量武器，攻擊型的、長程偵測的、巷戰的，多多益善，更強力地在台灣佈線，強化對中國大陸作戰的各種民間勢力。目的就在增強台灣的反中、抗中力道。

美國跟台灣對中國大陸，也是一個拖字訣，台獨跟獨台的差異，只在台獨是硬拖，獨台是軟拖。從種種態勢看來，美國的目的是拖過2027。梅克爾的自白，讓我想到了兩岸。

（作者為作家）

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